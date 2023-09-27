Бонусы за раннее выявление опасных заболеваний получают врачи в РК
В Казахстане в пилотном режиме стартовал проект, стимулирующий участковых врачей более качественно обследовать пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.
Сегодня на заседании Правительства, где были рассмотрены вопросы повышения доступности первичной медико-санитарной помощи, министр здравоохранения Ажар Гиният проинформировала о том, что определены 6 индикаторов: за каждый случай раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза или же предотвращения материнской и детской смертности медработники будут получать бонусы к заработной плате.
Помимо этого, теперь на прием к узким специалистам по 9 направлениям можно записаться без предварительного посещения врача общей практики. Для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание ускорено обследование в организациях ПМСП за 18 дней по маршруту «зеленого коридора».
- Благодаря этим новшествам, за полгода ранняя диагностика злокачественных новообразований увеличилась на 5,6%, — отметила Ажар Гиният.
С 2022 года в Казахстане создают единую экосистему здравоохранения eDensauluq в мобильном приложении eGov mobile. В ней отражены такие сведения, как результаты лабораторных исследований, электронные рецепты, учет по беременности, прикрепление, запись на прием и вызов врача на дом, направление на заочное освидетельствование инвалидности, больничные листы и другие.
- По поручению Главы государства мы усилили раннее выявление заболеваний среди детского населения и сельских жителей. Для детей расширен пакет обязательного профилактического осмотра. Для сельского населения расширен скрининг на раннее выявление заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, рака предстательной железы, а также охват скринингами лиц в возрасте от 18 до 29 лет, которые ранее не обследовались. Эту работу мы начали в конце прошлого года с поэтапным масштабированием по всей стране в 2023 году, — сообщила А. Гиният.