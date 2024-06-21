Бомба замедленного действия: правда ли, что в Бестобе опасно жить?

В Сети появилось обращение анонима, утверждающего, что в поселке Бестобе Акмолинской области, известном как столица «черных» старателей, творится беспредел. По его словам, непрекращающаяся много лет «золотая» лихорадка создала здесь благоприятные условия для роста преступности – от коррупции до кровавых разборок. Но так ли это на самом деле, попробовали разобраться журналисты, передает агентство Kazinform.

Несмотря на то, что о масштабах незаконного старательства в Бестобе, где расположен одноименный золотоносный рудник, знают на самом высоком уровне, решения проблемы все еще нет. При этом ущерб, который наносят нелегалы госказне, исчисляется миллиардами тенге.

Неумолимо растет и количество теневиков, желающих нажиться бесплатным золотом. Только с января по апрель 2024 года задержано свыше 340 человек, когда за весь прошлый год — 218. 99% из них, как правило, отделываются административной ответственностью — арестом до 15 суток или штрафом в 15 МРП. Все потому, что после подземной «вахты», которая может длиться по несколько месяцев, многие стараются выбираться на поверхность без добычи — иначе вместо незаконного проникновения на охраняемые объекты им вменяют уголовную статью 295-1 «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы».

За сухими цифрами и фактами, по словам бывшего жителя поселка, который пожелал остаться неизвестным в целях безопасности, скрывается страшная реальность. На фоне «черного» старательства жизнь в селе стала напоминать существование в полукриминальной среде, где за граммы драгметалла можно купить все — от молчания и содействия сельчан до лояльности представителей власти.

Напомним, в 2018 году Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности пресечена преступная деятельность ряда должностных лиц ДВД Акмолинской области, которые покровительствовали незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника компании «Казахалтын». В организованную группу входили заместитель начальника УВД Степногорска, начальники отделов полиции поселков Аксу и Бестобе, два оперуполномоченных УВД Степногорска, а также приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Похоже, что последние в Бестобе и правда обитают.

- Таковые у нас есть, не отрицаю. Мы тесно работаем с имамом сельской мечети. Каждую пятницу у нас там проходит жума-намаз, где собирается жамагат. В мечети установлены видеокамеры, ничего такого, на что стоило бы обратить внимание, не зарегистрировано, конфликтов не возникает. К тому же, есть контролирующие органы, такие как КНБ и полиция, которые следят за обстановкой. Наша задача — наблюдать, и в случае необходимости, оперативно реагировать, — отметил аким поселка Бестобе Сырым Кабай.

По его словам, ситуация находится под контролем и на настоящий момент поводов для тревоги нет. Правда ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что в поселке выросло количество представителей нетрадиционных религиозных течений, он не решился.

Между тем, автор скандального ролика утверждает, что вот уже несколько лет именно они занимают одно из лидирующих положений среди преступных групп, орудующих на руднике. В полиции с этим заявлением не согласны.

- Нет никаких группировок, все старатели — обыкновенные люди, которые просто захотели таким образом заработать. Информация, озвученная анонимом, не более, чем фейк. Не отрицаю, что среди тех, кого мы задерживаем, если люди, которые читают намаз. Но это ни о чем не говорит, — заявляет начальник отдела полиции Бестобе Нурбек Султангазиев.

Автор видео также рассказал о том, что «черные» старатели держат местных жителей в страхе и те боятся заговорить. Информацию о запуганном «золотой» мафией населении сразу же проверили.

- Никаких заявлений от жителей, что им кто-то или что-то угрожает, не поступало. В любом случае, наши двери всегда открыты, и мы готовы выслушать каждого, чтобы в случае чего принять необходимые меры. Незаконное старательство в поселке есть, мы пытаемся с этим бороться в рамках возможного, однако людям не о чем беспокоиться. В целом, ситуация стабильная. У нас случаются бытовые преступления, драки, кражи, но не более. За порядком следят двое участковых, также работает инспектор по делам несовершеннолетних, — сообщил аким Бестобе.

Мы попросили прокомментировать информацию о группировках «бородачей» из числа представителей нетрадиционных религиозных течений службу безопасности ТОО «Казахалтын». Как оказалось, вычислить, являются ли они адептами деструктивных направлений, не так уж и просто.

- Для того, чтобы определить принадлежность к какому-либо течению, нужно обладать специальными знаниями. Сегодня многие носят бороду, к тому же, все теневики под землей одеты в одинаковую шахтерскую робу и резиновые сапоги. Независимо от того, является ли тот или иной старатель приверженцем какого-либо течения, для нас все они — воры, цель которых — украсть побольше золота, — разъяснил один из сотрудников СБ.

Еще одним из озвученных анонимом опасений стало уголовное прошлое некоторых подпольных старателей.

- То есть понимаете, какая угроза? Преступные элементы спокойно могут разгуливать по поселку, сегодня они воруют золото с рудника, а завтра могут запросто за это изнасиловать, убить и закопать в степи, — выразил свою тревогу автор упомянутого видео.

Напомним, что за незаконной добычей золота в поселок съезжаются нелегалы со всего Казахстана, и даже из соседних стран. Чаще всего попадаются «черные» старатели из Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областей, а также граждане России, Украины, Узбекистана.

- Среди задержанных за незаконное старательство встречаются люди, которые находятся в розыске за разные правонарушения — кто-то за неуплату алиментов, кто-то за кражу, хулиганство. Педофилов, убийц и насильников нет. В целях профилактики преступности мы каждую пятницу, субботу и воскресенье проводим рейды по съемным квартирам, проверяем каждого квартиранта, где прописан, имеется ли криминальная история, — проинформировал глава бестобинской полиции Нурбек Султангазиев.

Однако, похоже, что местных жителей такие рейды мало успокаивают.

- Конечно, очень пугает обилие приезжих, мы же ничего про них не знаем. Сейчас вроде тихо, но несколько лет назад у нас были вспышки преступности, серия квартирных краж, например. Только и слышали, к этому в дом залезли, к другому. Ходили слухи, что в шахте старательством занимаются целые бригады с признаками террористического уклада, но сама лично не сталкивалась, — рассказала одна из местных жительниц Елена Е.

- «Бородачи» стали появляться в поселке где-то в начале десятых годов, мы сначала не придавали значения, а сейчас видим, что их все больше. В их числе как местные, так и приезжие, многие промышляют старательством, сбиваются в кучки, работают со «своими». К нам едут отовсюду, иногда становится тревожно, не за себя, за молодежь, за детей — у нас их тут много в поселке, мало ли что может случиться, — осторожно делится пенсионерка Сауле М.

Чем чревата проблема «черного» старательства, на которую в стране привыкли закрывать глаза, вопрос открытый. Несмотря на то, что чиновники Бестобе настаивают на том, что доводы, приведенные анонимом, не имеют оснований, факт остается фактом — здесь эта проблема стоит остро. Не исключено, что «незначительные» правонарушения, вроде незаконного проникновения на охраняемый объект, могут тянуть за собой и более серьезные преступления — на что только не способен пойти человек, одержимый жаждой наживы. Может быть, Бестобе и рано присваивать звание самого криминального поселка страны, но шанс обрести такую славу у него есть.