Бомба времен Второй мировой взорвалась в Германии: пострадали 58 человек

Эксперты ошибочно определили тип найденной немецкой бомбы: вместо зажигательной она оказалась фугасной. В результате произошел взрыв, который повредил несколько жилых домов. Разрушено 28 квартир, по меньшей мере одна признана непригодной для проживания. Пострадали 58 человек.

Представитель местных властей Маттиас Шайдер сообщил, что специалисты исходили из неверного предположения о типе боеприпаса.

Перед проведением работ был построен защитный барьер из контейнеров, заполненных водой, а также эвакуированы 4500 жителей. Однако взрыв оказался сильнее расчетов и разрушил водяной заслон.

Мэр Ханау Клаус Камински отметил, что некоторые семьи не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время, подчеркнув при этом, что главное – все жители выжили.