Бомба времен Второй мировой взорвалась в Англии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Англии, в портовом городе Грейт-Ярмут, в пятницу взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны, которую пытались обезвредить саперы. Мощный взрыв был слышен за десятки километров, но обошлось без жертв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Полиция графства Норфолк объявила, что, хоть взрыв и был незапланированным, никто из военных, занимавшихся обезвреживанием бомбы, не пострадал.

«Устройство сдетонировало вскоре после того, как начались работы по его обезвреживанию. К счастью, весь личный состав цел. Ведомства приступили к оценке ущерба», - сказал журналистам помощник начальника полиции Норфолка Ник Дэйвисон.

Местные жители пишут в соцсетях, что взрывом тряхнуло дома на расстоянии 24 км.

250-килограммовая бомба была найдена при строительных работах на берегу реки Яр, в устье которой, на берегу Северного моря, стоит Грейт-Ярмут.

Прежде чем приступить к попыткам обезвредить бомбу, саперы построили вокруг нее защитный вал из песка, а оцепление, внутрь которого не пускали посторонних, было выставлено на расстоянии 200 метров.

Взрывотехники вначале, еще в четверг, собирались при помощи робота срезать с бомбы взрыватель, но попытка не удалась, и тогда они решили, как пишет местная пресса, применить технику «медленного выжигания» взрывчатки. В процессе этого выжигания и произошел взрыв.

Во время Второй мировой войны нацисты сбросили на Британию сотни тысяч бомб. Только за время восьмимесячной интенсивной кампании бомбежек с осени 1940 по весну 1941 года, известной как «Блиц», на Британию было сброшено 450 тысяч бомб.

Фото SKY REVOLUTIONS.