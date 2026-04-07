Большинство новых инфекций передаются от животных – санврач Алматы

— К самым распространённым зоонозам относятся бешенство, ящур, лептоспироз, сальмонеллёз, а также орнитоз, токсоплазмоз и другие инфекции. Эти болезни протекают тяжело, возможны осложнения, в некоторых случаях приводящие к смерти. Основные источники инфекции: домашние животные (кошки, собаки), сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи, птица), а также дикие животные и грызуны, — сказала Асель Калыкова.

Санитарный врач назвала основные пути передачи инфекции человеку:

— при контакте с животными или их биологическими жидкостями (слюна, кровь, моча);

— алиментарный путь — при употреблении заражённых продуктов (мясо, молоко, яйца);

— аэрогенный путь — через пыль или аэрозоли;

— трансмиссивный путь — через переносчиков (клещи, мухи, блохи).