Большинство новых инфекций передаются от животных – санврач Алматы
Как сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, зоонозные инфекции передаются человеку природным путём. Большая часть новых инфекционных заболеваний распространяется через животных и представляет угрозу здоровью людей во всём мире, передает Kazinform.
— К самым распространённым зоонозам относятся бешенство, ящур, лептоспироз, сальмонеллёз, а также орнитоз, токсоплазмоз и другие инфекции. Эти болезни протекают тяжело, возможны осложнения, в некоторых случаях приводящие к смерти. Основные источники инфекции: домашние животные (кошки, собаки), сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи, птица), а также дикие животные и грызуны, — сказала Асель Калыкова.
Санитарный врач назвала основные пути передачи инфекции человеку:
— при контакте с животными или их биологическими жидкостями (слюна, кровь, моча);
— алиментарный путь — при употреблении заражённых продуктов (мясо, молоко, яйца);
— аэрогенный путь — через пыль или аэрозоли;
— трансмиссивный путь — через переносчиков (клещи, мухи, блохи).
— Тесный контакт с животными, отсутствие ветеринарного контроля, несоблюдение санитарно-гигиенических норм и употребление некачественных продуктов повышают риск заражения. Для профилактики важно соблюдать личную гигиену, использовать средства защиты при уходе за животными, регулярно обследовать и вакцинировать их, а также проводить обработку от грызунов и вредителей, — отметила А. Калыкова.