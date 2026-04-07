    03:00, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Большинство новых инфекций передаются от животных – санврач Алматы

    Как сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, зоонозные инфекции передаются человеку природным путём. Большая часть новых инфекционных заболеваний распространяется через животных и представляет угрозу здоровью людей во всём мире, передает Kazinform.

    Вспышка ящура
    Фото: seydisehirhaber.com

    — К самым распространённым зоонозам относятся бешенство, ящур, лептоспироз, сальмонеллёз, а также орнитоз, токсоплазмоз и другие инфекции. Эти болезни протекают тяжело, возможны осложнения, в некоторых случаях приводящие к смерти. Основные источники инфекции: домашние животные (кошки, собаки), сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи, птица), а также дикие животные и грызуны, — сказала Асель Калыкова.

    Санитарный врач назвала основные пути передачи инфекции человеку:
    — при контакте с животными или их биологическими жидкостями (слюна, кровь, моча);
    — алиментарный путь — при употреблении заражённых продуктов (мясо, молоко, яйца);
    — аэрогенный путь — через пыль или аэрозоли;
    — трансмиссивный путь — через переносчиков (клещи, мухи, блохи).

    — Тесный контакт с животными, отсутствие ветеринарного контроля, несоблюдение санитарно-гигиенических норм и употребление некачественных продуктов повышают риск заражения. Для профилактики важно соблюдать личную гигиену, использовать средства защиты при уходе за животными, регулярно обследовать и вакцинировать их, а также проводить обработку от грызунов и вредителей, — отметила А. Калыкова.

    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
