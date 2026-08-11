Большинство из 151 полигона ТБО в Туркестанской области не соответствуют требованиям

В Туркестанской области только за май–июль выявили 250 стихийных свалок. Большинство действующих мусорных свалок не соответствуют санитарно-экологическим требованиям, часть площадок закрывают или объединяют, передает корреспондент агентства Kazinform.

На территории Туркестанской области официально определено 151 место под полигоны отходов. Из них 28 находятся в ведении районов, 37 относятся к сельским округам, 40 переданы в доверительное управление.

— Проведенный анализ показал, что большинство площадок не соответствуют установленным требованиям. Для сокращения их количества действует план на 2024–2026 годы. Он предусматривает закрытие и объединение 51 близко расположенного полигона. В 2024 году оптимизировали 24 полигона, в 2025 году — 18, за семь месяцев текущего года — четыре. До конца года планируется закрыть еще пять, — сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Галымжан Толепов.

Работы по приведению площадок в соответствие с санитарными требованиями ведутся в Мактааральском, Жетысайском, Ордабасинском, Сузакском, Тюлькубасском и Сайрамском районах. Наиболее крупный проект реализуют в Сузакском районе. На строительство семи новых полигонов и приведение их в соответствие с нормативами предусмотрено 1,7 млрд теңге.

— В 2024 году завершено строительство полигонов в Каратау, Каракуре и Жуантобе. В 2025 году начались работы в сельских округах Шу, Тасты, Шолаккорган и Сызган. Завершение запланировано на октябрь 2026 года, — отметил Галымжан Толепов.

Для предотвращения пожаров за полигонами закреплены специалисты и спецтехника, которые в случае возгорания должны принять меры в течение часа.

Несанкционированные места скопления мусора выявляют с помощью аэрофотосъемки АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». В прошлом году таким способом обнаружили 249 стихийных свалок. Все они были очищены.

В мае–июне этого года обнаружили еще 242 точки, в июле — восемь. Сейчас ведется их очистка.

Ручной сортировкой отходов в области занимаются 15 предпринимателей, переработкой — еще пять. Для развития этого направления территорию региона разделили на шесть зон и закрепили за ними профильный бизнес. Предпринимателям доступны льготные кредиты в рамках проекта «Ауыл аманаты».

Районным и городским акиматам поручено привести полигоны в порядок, усилить контроль за их содержанием и увеличить долю переработки отходов. Также необходимо своевременно ликвидировать стихийные свалки и проводить рейды для предотвращения их повторного появления.

Ранее сообщалось, что значительная часть территории единственного полигона ТБО в Шымкенте заполнена. Внеплановая проверка выявила у новой управляющей компании отсутствие экологического разрешения и положительного заключения государственной экологической экспертизы.