Большие средства вливаются - депутат заявил о низкой эффективности машиностроительной отрасли в РК

Большие средства вливаются в машиностроительную отрасль. При такой государственной поддержке эффективность должна быть гораздо выше. Об этом заявил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За последние три года из разных источников (Банк развития, ФРП, «КазахЭкспорт») было выделено 285 млрд тенге из республиканского бюджета. В 2023 году было выпущено 13 тысяч автомобилей, собранных мелкоузловым способом, это всего 9,7% от общего объема выпуска 2023 года. К 2027 году планируется довести этот показатель всего лишь до 64%. При такой государственной поддержке эффективность должна быть гораздо выше, — сказал Нуртай Сабильянов в ходе правительственного часа по вопросам новой промышленной политики в Мажилисе.

Депутат заявил, что многие компании промышленности, получившие поддержку ФРП приобретают только транспорт и технику (780 проектов или 49,5%), что не связано напрямую с развитием промышленной отрасли.