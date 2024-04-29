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    14:34, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Большие средства вливаются - депутат заявил о низкой эффективности машиностроительной отрасли в РК

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    Фото: Правительство

    Большие средства вливаются в машиностроительную отрасль. При такой государственной поддержке эффективность должна быть гораздо выше. Об этом заявил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — За последние три года из разных источников (Банк развития, ФРП, «КазахЭкспорт») было выделено 285 млрд тенге из республиканского бюджета. В 2023 году было выпущено 13 тысяч автомобилей, собранных мелкоузловым способом, это всего 9,7% от общего объема выпуска 2023 года. К 2027 году планируется довести этот показатель всего лишь до 64%. При такой государственной поддержке эффективность должна быть гораздо выше, — сказал Нуртай Сабильянов в ходе правительственного часа по вопросам новой промышленной политики в Мажилисе.

    Депутат заявил, что многие компании промышленности, получившие поддержку ФРП приобретают только транспорт и технику (780 проектов или 49,5%), что не связано напрямую с развитием промышленной отрасли. 

    — Более того, согласно данным отраслевого обзора Национального банка, в 4 квартале 2023 года средневзвешенная загрузка производственных мощностей в обрабатывающей промышленности составила всего 51,1%. В этой связи, возникает вопрос целесообразности ежегодного вливания денег в новые проекты. Необходимо сначала разобраться с тем, что есть. Запустить на полную мощность и посмотреть на реальный эффект. Сделать выводы и только потом продолжать работу, — подчеркнул депутат.

    Теги:
    Автопромышленность Министерство промышленности и строительства Строительство Депутаты
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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