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    15:44, 16 Май 2025 | GMT +5

    Алматы застрял в пробках: в городе усиление

    Жители Алматы массово начали жаловаться на длинные пробки на дорогах Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр из видео

    По данным 2GIS, все главные улицы города отмечены «красным» цветом. В частности, движение на проспектах Аль-Фараби,Абая, по улицам Саина, Жандосова, Жарокова, Розыбакиева.

    – По их информации, полностью стоит проспект Аль-Фараби, в этом квадрате улицы Сайна и Жандосова. Вся территория микрорайона Орбита фактически парализована. Также движение затруднено на улицах Мустафина и Торайгырова. По предварительным данным, проезд в этом секторе города временно затруднён либо полностью перекрыт, – сообщает один из популярных пабликов в соцсетях.

    В соцсетях водители рекомендуют друг-другу заранее планировать маршрут и, по возможности, воздержаться от поездок в верхнюю часть города.

    Причины образования пробок на дорогах не уточняются. В акимате Алматы о возможных дорожных работах не сообщили, а попросили обратиться в полицию Алматы.

    Агентство Kazinform обратилось к полиции города за комментарием по ситуации.

    Напомним, ранее 9-балльные пробки были зафиксированы в Астане.

    Теги:
    Транспорт Пробки Алматы Авто
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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