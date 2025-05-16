Алматы застрял в пробках: в городе усиление

По данным 2GIS, все главные улицы города отмечены «красным» цветом. В частности, движение на проспектах Аль-Фараби,Абая, по улицам Саина, Жандосова, Жарокова, Розыбакиева.

– По их информации, полностью стоит проспект Аль-Фараби, в этом квадрате улицы Сайна и Жандосова. Вся территория микрорайона Орбита фактически парализована. Также движение затруднено на улицах Мустафина и Торайгырова. По предварительным данным, проезд в этом секторе города временно затруднён либо полностью перекрыт, – сообщает один из популярных пабликов в соцсетях.

В соцсетях водители рекомендуют друг-другу заранее планировать маршрут и, по возможности, воздержаться от поездок в верхнюю часть города.

Причины образования пробок на дорогах не уточняются. В акимате Алматы о возможных дорожных работах не сообщили, а попросили обратиться в полицию Алматы.

Агентство Kazinform обратилось к полиции города за комментарием по ситуации.

Напомним, ранее 9-балльные пробки были зафиксированы в Астане.