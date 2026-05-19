Большегрузам ограничат въезд во все города Казахстана

В Казахстане усиливают контроль за движением большегрузов в населенных пунктах. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра транспорта Нурлана Сауранбаева, большегрузы не должны заезжать в города.

— Большегрузам в населенных пунктах делать нечего. Мы закупаем порядка 220 автоматизированных систем измерения. И машины, которые на ось дают больше восьми тонн, в город не должны заезжать. Для этого мы сейчас вокруг Астаны создаем сеть автоматизированных систем, — рассказал министр.

Дополнительно используются камеры системы «Сергек», которые считывают номера большегрузов и проверяют, проходили ли водители контроль.

— Если большегруз, то сразу проверяют, прошел ли он через автоматизированную систему. Если не прошел, сразу штрафуем и на штрафстоянку. Потому что данные машины не только могут влиять на конструктивы некоторых домов, они еще портят дорогу. Внутри города дороги не приспособлены для большегрузов, — отметил Сауранбаев.

Министр подчеркнул, что пилотный проект в Астане будет завершен до конца месяца. В дальнейшем система контроля может быть расширена и на другие города страны.

— Это мировая практика. Большегрузы не должны заезжать в населенные пункты и выезжать на дороги общего пользования. Потому что крупные карьерные грузовики, которые весят 60 тонн — это как вагон на резиновых колесах, они разрушают дорогу. И когда государство тратит на ремонт дорог средства, такие авто могут испортить дороги. Поэтому контроль за трассами и выезд большегрузов на дороги будет жестко пресекаться, — добавил он.

Напомним, усиленный контроль за движением тяжеловесного автотранспорта действует в Астане с 1 апреля.