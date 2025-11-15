РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:23, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Больше зелени и света — в Алматы на улице Торайгырова завершили масштабное обновление

    В рамках проекта «Бюджет народного участия» аппаратом акима Бостандыкского района завершены работы по комплексному благоустройству участка улицы Торайгырова — от Саина до Кекилбайулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Больше зелени и света — в Алматы на улице Торайгырова завершили масштабное обновление
    Фото: акимат Алматы

    Площадь благоустроенной территории — 2,5 гектара.

    Здесь проведена масштабная работа:

    • установлено 220 опор освещения с энергоэффективными светильниками;
    • ⁠размещено 70 скамей и 110 урн;
    • ⁠высажено 200 деревьев, 1 500 кустарников и 8 200 кв. м газона;
    • ⁠построена велодорожка площадью 6 500 кв. м;
    • ⁠оборудованы современные детские и спортивные площадки с безопасным покрытием;
      Больше зелени и света — в Алматы на улице Торайгырова завершили масштабное обновление
      Фото: акимат Алматы
    • ⁠смонтирована автоматическая система полива протяженностью 10 000 метров;
    • ⁠установлены перголы и качели для отдыха жителей.

    Стоит отметить: масштабное озеленение на участке проведено по поручению акима города Дархана Сатыбалды в ходе выездного инспектирования процесса работ.

    В целом по району в текущем году реализовано 26 проектов благоустройства, в число которых вошли новые общественные пространства.

    Теги:
    Общество Алматы Благоустройство
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают