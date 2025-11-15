Больше зелени и света — в Алматы на улице Торайгырова завершили масштабное обновление

Площадь благоустроенной территории — 2,5 гектара.

Здесь проведена масштабная работа:

установлено 220 опор освещения с энергоэффективными светильниками;

⁠размещено 70 скамей и 110 урн;

⁠высажено 200 деревьев, 1 500 кустарников и 8 200 кв. м газона;

⁠построена велодорожка площадью 6 500 кв. м;

⁠оборудованы современные детские и спортивные площадки с безопасным покрытием; Фото: акимат Алматы

⁠смонтирована автоматическая система полива протяженностью 10 000 метров;

⁠установлены перголы и качели для отдыха жителей.

Стоит отметить: масштабное озеленение на участке проведено по поручению акима города Дархана Сатыбалды в ходе выездного инспектирования процесса работ.

В целом по району в текущем году реализовано 26 проектов благоустройства, в число которых вошли новые общественные пространства.