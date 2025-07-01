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    08:48, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Больше запланированного объема воды по рекам прибыло в Казахстан из Кыргызстана

    С апреля  по сегодняшний день Кыргызская Республика направила в Казахстан около 304,3 млн м³ воды. . Об этом передает агентство Kazinform.

    река, вода
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, при этом запланированный к этому времени объем подачи воды по рекам Шу и Талас составляет 270,1 млн м³.

    Согласно договоренностям с Кыргызской Республикой, в вегетационный период в Казахстан ожидается поступление 625 млн м³ воды по рекам Шу и Талас для обеспечения аграриев Жамбылской области.

    На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн м³ воды, что почти на 50 млн м³ больше, чем годом ранее. Полито 58 900 га посевных площадей.

    — В регионе продолжаются работы по обеспечению эффективного использования и справедливого распределения поливной воды. Утверждены графики поочередной подачи воды по каналам, ведутся разъяснительные работы с аграриями по переходу на менее влаголюбивые культуры и ночные поливы. Начата механизированная очистка на Фурмановском обводном канале и Георгиевском магистральном канале, — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
    Теги:
    Сельское хозяйство Минводы и ирригации РК Регионы Казахстана Регионы Вода Жамбылская область Кыргызстан Центральная Азия
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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