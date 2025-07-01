Больше запланированного объема воды по рекам прибыло в Казахстан из Кыргызстана

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, при этом запланированный к этому времени объем подачи воды по рекам Шу и Талас составляет 270,1 млн м³.



Согласно договоренностям с Кыргызской Республикой, в вегетационный период в Казахстан ожидается поступление 625 млн м³ воды по рекам Шу и Талас для обеспечения аграриев Жамбылской области.



На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн м³ воды, что почти на 50 млн м³ больше, чем годом ранее. Полито 58 900 га посевных площадей.





— В регионе продолжаются работы по обеспечению эффективного использования и справедливого распределения поливной воды. Утверждены графики поочередной подачи воды по каналам, ведутся разъяснительные работы с аграриями по переходу на менее влаголюбивые культуры и ночные поливы. Начата механизированная очистка на Фурмановском обводном канале и Георгиевском магистральном канале, — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.