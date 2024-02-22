Больше рыбы выращивать стали в Казахстане

В сравнении с 2020 годом количество рыбоводных хозяйств увеличилось более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариман Жунусов, выступая на круглом столе по вопросам развития аквакультуры в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В сравнении с 2020 годом количество рыбоводных хозяйств увеличилось боле чем в 2,5 раза и достигло порядка 500 хозяйств. Выращивание рыбы увеличилось с 9 до 20 тысяч тонн. Наблюдается устойчивый рост частных инвестиций в рыбное хозяйство. Так, если в 2021 голу было инвестировано 6,1 млрд тенге, то в 2023 году инвестиции в основной капитал достигли 22 млрд тенге, — сказал Нариман Жунусов.

Спикер добавил, что на сегодня предусмотрено субсидирования ряда направлений рыбоводства. Это инвестиционные субсидии на капитальные вложения, приобретение техники и оборудования, а также возмещение затрат на основные компоненты для выращивания рыбы.

В 2023 году на субсидирование было предусмотрено 4,1 млрд тенге, что в 4 раза больше чем в 2022 году. На этот год предусмотрено около 4 млрд тенге в рамках отраслевой программы.

Ранее сообщалось, что Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год на человека, в Казахстане это цифра составляет менее 4 кг. В соседних России и Китае потребляется 20-40 кг на человека соответственно.