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    12:23, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Больше рыбы выращивать стали в Казахстане

    рыбы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В сравнении с 2020 годом количество рыбоводных хозяйств увеличилось более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариман Жунусов, выступая на круглом столе по вопросам развития аквакультуры в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — В сравнении с 2020 годом количество рыбоводных хозяйств увеличилось боле чем в 2,5 раза и достигло порядка 500 хозяйств. Выращивание рыбы увеличилось с 9 до 20 тысяч тонн. Наблюдается устойчивый рост частных инвестиций в рыбное хозяйство. Так, если в 2021 голу было инвестировано 6,1 млрд тенге, то в 2023 году инвестиции в основной капитал достигли 22 млрд тенге, — сказал Нариман Жунусов. 

    Спикер добавил, что на сегодня предусмотрено субсидирования ряда направлений рыбоводства. Это инвестиционные субсидии на капитальные вложения, приобретение техники и оборудования, а также возмещение затрат на основные компоненты для выращивания рыбы.
    В 2023 году на субсидирование было предусмотрено 4,1 млрд тенге, что в 4 раза больше чем в 2022 году. На этот год предусмотрено около 4 млрд тенге в рамках отраслевой программы.
    Ранее сообщалось, что Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год на человека, в Казахстане это цифра составляет менее 4 кг. В соседних России и Китае потребляется 20-40 кг на человека соответственно. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Бизнес Минсельхоз Рыбоводство Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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