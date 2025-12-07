Больше протеина, цинка и железа: студенты из Талдыкоргана вывели новый вид кур

Лабораторные исследования показали, что мясо этой птицы содержит больше протеина, цинка и железа по сравнению с традиционными породами. Именно это делает ее особенно ценным продуктом для здорового питания.

Уникальность «Казауканы» проявляется и во внешнем виде: черный цвет мяса, костей и внутренних органов сочетается с естественно разноцветными яйцами. Отличительной визуальной чертой породы по сравнению с другими черными аналогами является наличие защитной бороды у куриц и небольшого гороховидного гребня.

Эти особенности помогают птицам без труда переживать суровые зимние периоды, что особенно важно для фермеров в условиях холодного климата.

Для выведения «Казауканы» команда студентов использовала пять пород: Амераукана, Аям Цемани, Леггорн, Малайзийскую бойцовую и местных беспородных куриц.

Фото: Аскар Рахимов

Амераукана была выбрана за способность откладывать разноцветные яйца, Аям Цемани — за черное мясо. Другие породы, способные откладывать цветные яйца или иметь черное мясо, например Ухейилюй, обладают невысокой продуктивностью, а отдельные особи — низкой жизнеспособностью.

— Название нашего проекта — Gallus происходит от латинского научного названия курообразных. Название будущей породы — «Казаукана» — было образовано от «Амераукана» (порода, несущая зеленые яйца), где «Американская» была заменена на «Казахская». Араукана стала основой для создания множества уникальных линий, хотя имела свои недостатки: чрезмерную пугливость, невысокую яйценоскость и маленький размер яиц, рассказывает автор проекта Аскар Рахимов.

Фото: из личного архива Аскара Рахимова

Объединив уникальные качества каждой породы, команда молодых энтузиастов смогла создать кур с крепким иммунитетом, высокой выживаемостью и выносливостью в отличии от фабричных несушек.

По словам Аскара Рахима, птицы демонстрируют высокую продуктивность: их годовая яйценоскость достигает 300–320 яиц.

Порода хорошо адаптирована к климатическим условиям Казахстана, неприхотлива в уходе и устойчива к неблагоприятным условиям, что делает ее ценным ресурсом для фермерских хозяйств и аграрных предприятий. Средний вес взрослой особи достигает 3,5 килограмма, а срок продуктивной эксплуатации — до 2,5 лет.

Исследовательские работы проводились в рамках проекта Gallus, над которым сейчас работают 47 студентов, объединенных в группы по генетике, биотехнологии, ветеринарии, агроменеджменту и цифровому мониторингу. Параллельно команда развивает еще 15 инициатив в самых разных отраслях — IT, образовании, агрономии и других сферах.

Фото: Аскар Рахимов

Проект уже получил высокую оценку: местные студенты стали призерами ряда университетских и республиканских научных конкурсов, выиграли грант университета на 2 000 000 тенге, а еще стали чемпионами Enactus Kazakhstan среди 80 команд. Это дало им возможность представить нашу страну на международной арене, где среди 33 стран студенты вошли в топ-16 лучших.

По словам автора Аскара Рахимова, Gallus — это не только научный проект, но и будущее биотехнологическое направление с огромным рыночным потенциалом. Разноцветные яйца, черное мясо и высокая устойчивость породы делают ее привлекательной для фермерского бизнеса и премиального сегмента пищевой продукции.

— Я мечтаю создать крупную ферму, вывести продукцию на рынок, а в дальнейшем экспортировать ее за рубеж. Наши яйца и мясо — редкость на мировом рынке, и мы уверены, что спрос на такие продукты будет только расти, — говорит Аскар.

Фото: Аскар Рахимов

Сейчас проект находится на пилотной стадии, но работа над улучшением родоначальников Казауканы продолжается.

