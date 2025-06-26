Больше полномочий акиматам: в Сенате обсуждают развитие столицы и мегаполисов

Документ направлен на решение актуальных задач социально-экономического развития, включая земельные отношения, архитектуру и строительство, миграцию, рекламу и другие сферы.

Расширяются полномочия акиматов городов республиканского значения и столицы. Среди новых компетенций:

разработка и утверждение правил установки шлагбаумов и других ограждений во дворах и жилых зонах;

утверждение правил благоустройства городской территории;

координация работы по обеспечению эффективного функционирования систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, канализации и водоотведения, городского транспорта и связи, дорожной деятельности, озеленения, санитарной очистки, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

– Вместе с тем, все вопросы благоустройства, обновления жилищного фонда, обеспечения доступной среды актуальны и для других регионов, а не только для городов республиканского значения, столицы, – подчеркнул сенатор Шакарим Буктугутов. – Поэтому Правительство должно направить внимание не только на развитие столицы и крупных городов, но и на развитие городов областного и районного значения в регионах.

Ранее сообщалось, что акиматы и маслихаты наделят новыми полномочиями в сфере профилактики правонарушений.