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    12:32, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Больше полномочий акиматам: в Сенате обсуждают развитие столицы и мегаполисов

    Депутаты Сената Парламента РК в первом чтении рассмотрели законопроект, вносящий изменения и дополнения в ряд законодательных актов по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    акимат Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Документ направлен на решение актуальных задач социально-экономического развития, включая земельные отношения, архитектуру и строительство, миграцию, рекламу и другие сферы.

    Расширяются полномочия акиматов городов республиканского значения и столицы. Среди новых компетенций:

    разработка и утверждение правил установки шлагбаумов и других ограждений во дворах и жилых зонах;

    утверждение правил благоустройства городской территории;

    координация работы по обеспечению эффективного функционирования систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, канализации и водоотведения, городского транспорта и связи, дорожной деятельности, озеленения, санитарной очистки, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

    – Вместе с тем, все вопросы благоустройства, обновления жилищного фонда, обеспечения доступной среды актуальны и для других регионов, а не только для городов республиканского значения, столицы, – подчеркнул сенатор Шакарим Буктугутов. – Поэтому Правительство должно направить внимание не только на развитие столицы и крупных городов, но и на развитие городов областного и районного значения в регионах.

    Ранее сообщалось, что акиматы и маслихаты наделят новыми полномочиями в сфере профилактики правонарушений.

    Теги:
    Сенат Законопроекты Акимат Депутаты
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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