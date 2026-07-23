Больше не можем работать бесплатно: волонтеры Кокшетау прекратили отлов бездомных животных

Третий месяц волонтеры города Кокшетау, выигравшие конкурс по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных, не могут получить деньги за проделанную работу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Волонтеры ООЗЖ «Шанс на спасение», занимающиеся в текущем году отловом, стерилизацией, кастрацией, вакцинацией и содержанием безнадзорных животных в областном центре, опубликовали в соцсетях обращение к акиму Кокшетау.

— Мы так и не получили свои выплаты за проделанную нами работу — за отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание бездомных животных. Мы не получили выплаты за май, июнь, а сейчас нам говорят, что до 15 августа мы не получим своих денег. После 15 — возможно, но это неточно, потому как до этого нам так же обещали, что мы получим выплаты после 15 июля. В связи с этим с сегодняшнего дня мы официально прекращаем свою деятельность по отлову, содержанию, стерилизации и вакцинации бездомных животных. Если до этого мы все равно выезжали на самые серьезные заявки, все равно ловили собачек, содержали за свой счет, за свой счет стерилизовали и кастрировали, то теперь мы этого делать не будем, — поделилась в соцсетях волонтер объединения Ангелина Мелетенко.

По словам девушки, больше организация не может выживать только на пожертвования неравнодушных жителей. Образовались большие долги перед отловщиком, ветеринарным врачом, нужно закупать расходный материал, медикаменты, да и еда собакам нужна ежедневно.

Между тем, в пресс-службе акимата города Кокшетау на запрос редакции пояснили, что из-за недостаточности средств на контрольном счете, из-за отсутствия налоговых поступлений оплата была передвинута на август.

— На сегодняшний день мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории города Кокшетау осуществляются силами ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Кокшетау». Для проведения работ по отлову безнадзорных животных сформированы две специализированные бригады. В состав каждой бригады входят водитель и специалист по отлову животных. Для проведения мероприятий используются две единицы специализированного автотранспорта, а также имеется 30 клеток для гуманного отлова безнадзорных животных, — поделились в ведомстве.

Всего за текущий период 2026 года силами бригад отловлена 141 безнадзорная собака, в том числе 50 — в мае, 55 — в июне и по состоянию на 22 июля 2026 года — еще 36 собак. Из общего количества отловленных животных 29 собак переданы в приют для дальнейшего содержания.

— Также проведена государственная закупка ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» на оказание услуг по отлову, вакцинации, стерилизации и идентификации безнадзорных животных на общую сумму 11,5 миллиона тенге. По итогам закупок заключен договор с ООЗЖ «Шанс на спасение». На сегодняшний день организацией ООЗЖ «Шанс на спасение» обработано 550 собак. По состоянию на 22 июля 2026 года кредиторская задолженность перед подрядной организацией составляет два миллиона 28 тысяч 42 тенге. Согласно плану финансирования, кредиторская задолжность будет погашена в августе. ​В связи с наличием задолженности ООЗЖ «Шанс на спасение» временно приостановило деятельность по отлову безнадзорных животных, — добавили в акимате.

В настоящее время, по словам чиновников, мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории города Кокшетау продолжаются в штатном режиме силами отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Кокшетау.

Напомним, ранее мы рассказывали, как живет приют Кокшетау, где спасают самых безнадежных животных.