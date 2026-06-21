400 хвостиков без выходных: как живет приют Кокшетау, где спасают самых безнадежных

Каждое утро у волонтера ОО ЗЖ «Шанс на спасение» Ангелины Мелетенко начинается не с кофе, а с множества мисок с едой и уборки за своими питомцами. В ее доме десятки животных, а в приюте, куда она спешит сразу после, еще около 400 собак. Подробнее о жизни приюта в материале корреспондента агентства Kazinform.

Работа волонтера начинается с раннего утра: как только ты проснулся, нужно убрать за своими питомцами и накормить их. У Ангелины только в ее собственном доме проживают 13 кошек и четыре собаки, одна из которых инвалид. Во дворе дома — еще 10 собак.

После того, как всех накормила, Ангелина едет в приют. Там ее ждут еще 400 хвостиков: 300 собак, которые проживают в приюте уже на постоянной основе, и 100-150 собак из отлова, которые ждут стерилизации и последующего выпуска в среду обитания.

— На самом деле то количество собак, которых мог бы принять приют, уже давно миновало. У нас 130 вольеров. Из них 70 больших рассчитаны на четыре собаки, это 280 собак. 64 вольера на две собаки. И если считать по вольерам, то приют рассчитан на 350-400 собак. Сегодня места нет, и в некоторых клетках животные сидят даже впятером. Но не всех питомцев можно просто так посадить друг с другом. Некоторые устраивают постоянные драки. Другие, наоборот, «зашуганные», они боятся даже выходить, чтобы покушать, при других собаках. Таких приходится держать по одной. Алабаев, которые также частые гости приюта, тоже не посадишь с кем-то, — рассказывает Ангелина.

На сегодняшний день в приюте пять алабаев. Одного из них сами хозяева вывезли и бросили на дачах. После того, как люди вызвали на собаку отлов, хозяин написал в чат: «хотите — заберите его, хотите — застрелите, мне он не нужен, он слишком много ест».

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Много собак с травмами

Часто в приют попадают и травмированные животные, в последнее время стало много спинальников. В текущем году, по словам Ангелины, только за весну было четыре случая перелома позвоночника у собак. Как правило, их сбивает машина.

— Две травмы оказались не совместимые с жизнью, двое до сих пор живут здесь. Один огромный хозяйский лабрадор, у него большой вес, поэтому шансов, что он встанет, не так много. Хозяева отдали его на реабилитацию в приют, при этом всячески помогают и оплачивают его содержание. На сегодняшний день на попечении у нас находятся пять спинальников, — продолжает рассказ Ангелина.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Много собак остались без глаз. Хаски Майка сбила машина, в результате чего он лишился глаза. Пес был на самовыгуле, а после произошедшего хозяева отказались его забрать и оплачивать лечение. Так он и живет в приюте уже два года.

Впрочем, это частая практика, когда собак просто привозят в приют их хозяева или же сами вызывают отлов на свою собаку. И оставляют ее без поддержки и внимания. Потому что живая игрушка вдруг стала не нужна.

Истории подопечных

Есть в приюте и несколько собак из других регионов Казахстана. Пса Сафарика (так окрестили его сами ветеринары) привезли с онкологией из Костаная. Ему пришлось ампутировать лапу, потому что она начала отмирать. Собаку вывезли в поле и выбросили, оставив один на один со своей болезнью. Но его нашли. Однако ни один приют в Костанае не взял пса. Собаку уже собирались усыпить, и тогда одна из клиник сама вышла на Ангелину, зная, что в Кокшетау в приоритете больные собаки и инвалиды. Поэтому пес оказался здесь. Ангелина признается: сегодня Сафарик скачет и даже не понимает, что у него нет одной передней лапы.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Содержится в приюте и алабай из Астаны, которого из-за саркомы выбросили хозяева. Собаку оставили на трассе возле столицы с достаточно запущенной стадией заболевания. Ангелина увидела выложенный пост в соцсетях и просто прокомментировала: все можно исправить, саркома лечится. С ней связалась девушка и попросила помочь. Вскоре собака была в Кокшетау, Ангелина вылечила ее, теперь она тоже полноправный член приюта.

— Я сама лечу саркому, для этого мне нужно 2-3 флакона препарата, а это 18-20 тысяч, грубо говоря. Такова стоимость жизни животного. В клиниках это лечение гораздо дороже. Вообще за это время я сама научилась всему: могу ставить катетер и капельницу животному, даже маленьким щенкам. Если хочешь, чтобы животное выжило, научишься всему. У щенков часто парва (парвовирус), а он лечится только внутривенно, и чего мне было ждать? Пришлось все освоить самой, — делится волонтер.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Безлапый алабай Эл

Три года назад его обнаружили в кустах возле болота в Кокшетау. Того, кто совершил с ним это, так и не нашли. У пса были отрублены все четыре лапы и нос.

— Нам его привезли в ноябре, когда болото замерзло. Знакомая написала, что они нашли щенка и вроде как у него оторвана лапа. Но, как оказалось, не хватало всех четырех лап. Собака лежала в этом месте с августа до ноября. Пройти к нему было невозможно, люди подкармливали его, закидывая еду через кусты. Он сам зализал свои раны на лапах, и жажда жизни оказалась сильнее смерти, — делится девушка.

После волонтеры проводили свое расследование и узнали, что собака жила на овощной базе и была полноценным, здоровым животным. Изначально даже домашним: у алабая купированы уши и хвост. Но в один день он исчез, а затем появился без двух лап. Сотрудники базы залечили раны, но вскоре собака пропала уже насовсем. Пес был обнаружен уже без всех лап и без носа.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Получается, собака несколько раз подвергалась издевательствам. Но он максимально контактный даже после всего, что с ним сделали люди, — добавляет Ангелина.

Кстати, на истории этого пса наживаются мошенники. Ангелина узнала, а затем и увидела, что на ютубе размещен ее ролик с Элом. Правда, имя у собаки уже другое, как и его история. Но ему «собираются ставить протезы», а на это нужны деньги. В комментариях сердобольные граждане писали, что сделали переводы.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Собака-путешественник

Есть в приюте и те, кто должен был после кастрации вернуться в среду своего обитания, но решил сам навсегда остаться здесь. Примером может стать пес, которого когда-то забрали с центрального рынка в Кокшетау, а после кастрации выпустили, но вскоре он вернулся в приют.

Три раза его отвозили в разные районы областного центра, но он возвращается в приют снова и снова. Волонтеры шутя называют его путешественником, ведь теперь он сам залезает в машину и едет с отловщиками на задания, а затем через несколько часов сам возвращается на базу.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

400 литров каши с мясом

Плюс мешок корма и 50 килограммов обрези. Столько в сутки уходит на содержание питомцев. Кашу Ангелина варит сама в огромных обрезанных бочках по 100 литров каждая. Вода, кстати, тоже привозная. И это одна из проблем, ведь ежедневно нужно и напоить всех животных, и сварить им еду.

Пока варится каша, Ангелина убирает за собаками, обрабатывает раны и делает нужные перевязки, кому это необходимо, а еще разнимает дерущихся и гладит хвостиков, которые следуют за ней по всему периметру приюта.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Ангелине 31 год, и 10 лет из них она посвятила животным. Девушка признается: времени на себя не остается. К примеру, пришлось расстаться с любимым книжным магазином, в котором когда-то Ангелина продавала новинки литературы. Сейчас все ее время — с утра и до вечера — посвящено четвероногим друзьям.

— Вся жизнь проходит здесь. У меня своеобразный День сурка. Что для меня волонтерство? Наверное, это диагноз. Бабушка мне говорит: ты всю свою жизнь на это потратила. А я отвечаю: почему все относятся к этому так, ведь кто-то на работе сутками пропадает, а для меня это такая же работа. Не все работают только в офисах. Есть тяжелые виды работы. И мне ближе помогать животным. Часто люди переходят грани, пишут оскорбления в соцсетях, но для меня это неважно, как и для моих подопечных: они просто живут свою жизнь, не трогайте их, пожалуйста! — добавляет напоследок Ангелина.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Напомним, ранее мы писали о том, что подрядчиком по отлову бродячих животных в ЗКО стала компания, связанная с переработкой мяса.