Больше 60 проб питьевой воды не соответствовали нормам в Павлодарской области

С начала паводков павлодарские санврачи постоянно проверяют качество питьевой воды. Только 4% из полутора тысяч проверенных проб не соответствовали нормам, передает корреспондент агентства Kazinform.

В региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассказали о принятых мерах.

- С начала паводкового периода на микробиологические и санитарно-химические показатели исследовано 1559 проб питьевой воды из объектов централизованного и децентрализованного водоснабжения, не соответствуют по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 62 пробы, - сообщили в ведомстве.

О выявленных нарушениях сообщили местным акимам и эксплуатирующим организациям. Уже проведена химическая промывка системы очистки воды и дезинфекция водопроводных сетей, заменили фильтры. После этого пробы взяли повторно.

- Кроме того, продолжается отбор проб воды из реки Иртыш. С 11 апреля текущего года исследовано на микробиологические и санитарно-химические показатели 140 проб. По микробиологическим показателям пробы соответствуют гигиеническим нормативам, пробы на санитарно-химические показатели - в работе, - уточнили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото: ДСЭК Павлодарской области

В период паводков - в целях профилактики кишечных инфекций, гепатита А - санврачи советуют жителям области использовать для питья и приготовления пищи питьевую воду из гарантированных источников водоснабжения, кипяченную или бутилированную воду, соблюдать правила хранения и приготовления продуктов питания, при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью, избегая самолечения. Важно соблюдать правила гигиены.

Напомним, ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщали, что за первую неделю апреля успели проверить 552 пробы воды. На тот момент нарушений не было, все пробы соответствовали нормам.