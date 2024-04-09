Павлодарские санврачи опровергли информацию об опасной воде из-под крана

Павлодарцев встревожила рассылка о том, что из-за паводков водой из-под крана пользоваться опасно. Сообщение, которое активно пересылают друг другу горожане, санврачи назвали фейком, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рассылке говорится о том, что под водой оказались кладбища и скотомогильники, поэтому водой из-под крана павлодарцам пользоваться не стоит.

— В связи с наводнениями в Иртыш попадает вода с затопленных сёл. Под водой оказались кладбища и скотомогильники. В городе участились случаи кишечных заболеваний. Поэтому, не пейте воду из-под крана, даже нельзя чистить зубы этой водой. Пейте только кипячёную воду. Кипятить воду нужно не менее 10 минут. Давайте позаботимся о себе и своих близких, — говорится в сообщении.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля горожан поспешили успокоить: специалисты усилили контроль за объектами питьевого водоснабжения. С начала апреля исследовано 552 пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, все они соответствовали нормам.

— По состоянию на 8 апреля 2024 года объекты водоснабжения в области работают в штатном режиме. Эпидемиологическая ситуация в области по заболеваемости острыми кишечнымиинфекциями — стабильна. Роста случаев острых кишечных инфекций в связи с подтоплением не отмечено. В целях профилактики кишечных инфекций, гепатита А и других инфекций рекомендуем соблюдать личную гигиену, использовать для питья и приготовления пищи питьевую воду из гарантированных источников водоснабжения, использовать кипяченную или бутилированную воду, — отмечают санврачи.

В управлении здравоохранения придерживаются той же позиции.

— В Павлодарской области стационары для взрослых инфекционного отделения находятся в Павлодаре и Экибастузе. На сегодняшний день не наблюдается массового обращения пациентов с диагнозом бактериально-кишечная инфекция, и эта рассылка является фейковой, - прокомментировала Кымбат Темирбековна, главный внештатный инфекционист области.

Напомним, что в Павлодарской области, в отличие от другие регионов Казахстана, ситуация с паводками постепенно стабилизируется.