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    18:55, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Больше 200 повреждений выявлено на теплосетях Экибастуза

    Больше 200 повреждений выявлено на теплосетях Экибастуза
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    В Экибастузе завершились все 4 этапа гидравлических испытаний. Проверку на прочность некоторые участки не прошли: по городу выявлено 203 порыва. В основном – на внутриквартальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Часть города до сих пор без горячей воды. Устранением порывов занимается 19 бригад.

    - По итогам проведенных гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей в Экибастузе выявлено 30 повреждений на магистральных тепловых сетях и 173 повреждения на внутриквартальных тепловых сетях. На сегодня уже устранено 148 повреждений, - сообщает ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

    Рабочим остается устранить 55 порывов, 9 из них - на магистральных трубопроводах. Ранее завершить испытания и устранить все повреждения горожанам обещали до 10 июля.

    Напомним, этим летом в Экибастузе продолжится реконструкция крупных тепломагистралей. Это ТМ-1 и ТМ-3, от которых запитаны 40% городских многоэтажек. Общая протяженность обеих тепломагистралей составляет более 3 километров.

    Теги:
    Регионы Тепловые сети Экибастуз ЖКХ Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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