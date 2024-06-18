Больше 200 повреждений выявлено на теплосетях Экибастуза

В Экибастузе завершились все 4 этапа гидравлических испытаний. Проверку на прочность некоторые участки не прошли: по городу выявлено 203 порыва. В основном – на внутриквартальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Часть города до сих пор без горячей воды. Устранением порывов занимается 19 бригад.

- По итогам проведенных гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей в Экибастузе выявлено 30 повреждений на магистральных тепловых сетях и 173 повреждения на внутриквартальных тепловых сетях. На сегодня уже устранено 148 повреждений, - сообщает ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

Рабочим остается устранить 55 порывов, 9 из них - на магистральных трубопроводах. Ранее завершить испытания и устранить все повреждения горожанам обещали до 10 июля.

Напомним, этим летом в Экибастузе продолжится реконструкция крупных тепломагистралей. Это ТМ-1 и ТМ-3, от которых запитаны 40% городских многоэтажек. Общая протяженность обеих тепломагистралей составляет более 3 километров.