Больше 100 км оросительных каналов привели в порядок в ЗКО

По информации министерства, до конца года планируется провести очистку еще 6 км каналов. Для сравнения: по итогам 2024 года филиалом были очищены участки общей протяженностью 73,6 км.

В работах задействована специальная техника. Для очистки порядка 22 км каналов был использован предоставленный Министерством водных ресурсов и ирригации земснаряд.

— На сегодня годовой план очистки ирригационных каналов выполнен на 94,3%. В следующем году филиал намерен провести механизированную очистку не менее 150 км каналов. Кроме того, в регионе завершен текущий ремонт 14 гидротехнических сооружений. Полностью выполнены противопаводковые мероприятия, включая укрепление нижнего бьефа сбросного сооружения Битикского водохранилища, — сообщил исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов.

Ранее сообщалось, что в Жетысу реконструируют каналы для подачи воды на 25 тысяч гектаров посевов.