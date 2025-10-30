РУ
    09:14, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Больше 100 км оросительных каналов привели в порядок в ЗКО

    С начала года в Западно-Казахстанской области очистили свыше 100 километров оросительных каналов. Отчет о проделанной работе филиала «Казводхоза» представили министру водных ресурсов Нуржану Нуржигитову, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

    оросительный канал
    Иллюстративное фото: Александр Павский / Kazinform

    По информации министерства, до конца года планируется провести очистку еще 6 км каналов.  Для сравнения: по итогам 2024 года филиалом были очищены участки общей протяженностью 73,6 км.

    В работах задействована специальная техника. Для очистки порядка 22 км каналов был использован предоставленный Министерством водных ресурсов и ирригации земснаряд.

    — На сегодня годовой план очистки ирригационных каналов выполнен на 94,3%. В следующем году филиал намерен провести механизированную очистку не менее 150 км каналов. Кроме того, в регионе завершен текущий ремонт 14 гидротехнических сооружений. Полностью выполнены противопаводковые мероприятия, включая укрепление нижнего бьефа сбросного сооружения Битикского водохранилища, — сообщил исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов.

    Ранее сообщалось, что в Жетысу реконструируют каналы для подачи воды на 25 тысяч гектаров посевов.

    Асель Елюбаева
