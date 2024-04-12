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    20:25, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Больше 100 детей из пострадавших от паводков регионов отдохнут в Баянауле

    Больше 100 детей из пострадавших от паводков регионов отдохнут в Баянауле
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    В оздоровительный центр в Павлодарской области прибыла первая группа детей из Костанайской области. Здесь они пробудут около трех недель – до 30 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Больше 100 детей из пострадавших от паводков регионов отдохнут в Баянауле
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    В учебно-оздоровительный центр «Жасдаурен» в Баянауле приехали больше 50 детей в сопровождении трех взрослых. Позже к ним присоединятся дети из сел Павлодарской области, чьи дома тоже пострадали от паводков. Это восемь человек из Успенского и Иртышского районов.

    Больше 100 детей из пострадавших от паводков регионов отдохнут в Баянауле
    Фото: Kazinform

    - Сотрудники ОЧС Баянаульского района встретили школьников, обеспечили безопасный доезд, а также разъяснили меры пожарной безопасности и раздали памятки. Вторая группа приедет 16 апреля из Атырауской области, это еще 50 детей, - рассказали в ДЧС области.

    Ранее в Министерстве просвещения сообщили, что дети из затопленных регионов отправятся в оздоровительные лагеря, расположенные в Алматы, Шымкенте, Таразе, Костанае, Павлодаре, Конаеве, в Боровом и Балхаше.

    детские лагеря
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

     

    Теги:
    Подтопления Регионы Казахстана Дети Детский отдых Павлодарская область Паводки
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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