11:00, 11 Апрель 2024 | GMT +6
Детей из затопленных районов Казахстана вывозят на поездах
Более 250 детей из пострадавших от паводков регионов Западно-Казахстанской области перевезены поездами Нацперевозчика в детские оздоровительные лагеря, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».
Организованная и безопасная поездка детей осуществлялась по маршрутам № 8 «Уральск-Алматы», № 34 «Актобе-Алматы» и № 34 «Актобе-Шымкент».
В ведомстве отметили, что эта работа проводится по запросу Министерства просвещения и будет продолжена до первой декады мая.
— В общей сложности планируется перевезти более 500 детей в разные регионы Казахстана. Детские оздоровительные лагеря, расположенные в городах Алматы, Шымкент, Тараз, Костанай, Павлодар, Конаев, Курорт- Боровое и Балхаш, — говорится в сообщении.