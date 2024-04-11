Детей из затопленных районов Казахстана вывозят на поездах

Более 250 детей из пострадавших от паводков регионов Западно-Казахстанской области перевезены поездами Нацперевозчика в детские оздоровительные лагеря, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Организованная и безопасная поездка детей осуществлялась по маршрутам № 8 «Уральск-Алматы», № 34 «Актобе-Алматы» и № 34 «Актобе-Шымкент».

В ведомстве отметили, что эта работа проводится по запросу Министерства просвещения и будет продолжена до первой декады мая.