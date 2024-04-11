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    11:00, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Детей из затопленных районов Казахстана вывозят на поездах

    АО «Пассажирские перевозки»
    Фото: АО «Пассажирские перевозки»

    Более 250 детей из пострадавших от паводков регионов Западно-Казахстанской области перевезены поездами Нацперевозчика в детские оздоровительные лагеря, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

    Организованная и безопасная поездка детей осуществлялась по маршрутам № 8 «Уральск-Алматы», № 34 «Актобе-Алматы» и № 34 «Актобе-Шымкент».

    В ведомстве отметили, что эта работа проводится по запросу Министерства просвещения и будет продолжена до первой декады мая.

    — В общей сложности планируется перевезти более 500 детей в разные регионы Казахстана. Детские оздоровительные лагеря, расположенные в городах Алматы, Шымкент, Тараз, Костанай, Павлодар, Конаев, Курорт- Боровое и Балхаш, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Казахстан Регионы Казахстана Дети Транспорт КТЖ Эвакуация Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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