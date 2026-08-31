Больницы, фонари и студенты: почему промышленным городам недостаточно одних заводов

По соглашениям с акиматами трех областей ERG направит порядка 11,2 млрд теңге на социальные проекты. Что стоит за этой суммой и как вложения должны отразиться на повседневной жизни жителей, расскажет корреспондент агентства Kazinform.

У промышленного города есть жизнь по обе стороны заводской проходной. Внутри нее создаются рабочие места и продукция, за ее пределами человек ведет ребенка в школу, записывается к врачу или выходит вечером во двор. Стабильная работа предприятия поддерживает экономику, но не означает, что все необходимое находится рядом с домом.

Часть таких запросов Eurasian Resources Group и региональные акиматы закрепляют в ежегодных меморандумах о сотрудничестве. Соглашения определяют, какие проекты получат поддержку компании.

Так уж вышло, что каждый населенный пункт страдает от уникальных проблем, и чтобы что-то исправить, сначала проблему предстоит определить точечно. Предложенные инвесторам проекты помогут самым разным слоям населения. Одни обещают сократить расстояние до медицинской помощи, другие дают жителям возможность выбирать изменения самостоятельно, третьи делают студентов чуть ближе к работе их мечты. В зависимости от сложности, разнится и путь. В разных регионах проекты закончатся в свое время — где-то уже в этом году, а где-то только начинается стадия проектирования.

Когда прием у врача превращается в путешествие

Казахстан занимает 9-е место в мире по площади, и потенциал бескрайних степей еще только предстоит полностью раскрыть. Однако у нашей общей гордости существует и обратная сторона медали — все эти расстояния нередко приходится преодолевать. Крайне наглядно эта проблема проявилась в поселке Качар Костанайской области. Возможностей действующего медицинского учреждения уже недостаточно для удовлетворения всех нужд жителей, поэтому части из них приходится регулярно обращаться за помощью в Рудный или Костанай. До первого ехать 60 километров, а до областного центра и вовсе больше сотни, а ведь человеку еще предстоит и обратная дорога.

Фото: Eurasian Resources Group

Новая современная больница в самом поселке решила бы множество проблем, поэтому этим вопросом и заинтересовались. Правда, говорить, что ее появление уже не за горами, пока преждевременно. Сейчас ERG профинансирует разработку проектно-сметной документации. ПСД определит параметры здания и стоимость работ, после чего больницу еще предстоить построить.

В других регионах медицинские инициативы рассчитаны на более быстрый эффект. Например, для поликлиник № 1 и 3 Павлодара приобретут новые рентген-аппараты. В Актобе 120 млн теңге направят на оборудование для врачебно-физкультурного диспансера, а программа «ERG дәрігерге» поможет укрепить материально-техническую базу медучреждений в регионах.

Большой парк и уличный фонарь

В этом году проекты по развитию городской среды занимают наиболее заметное место в соглашениях. В Павлодарской области меморандум охватывает 17 проектов. В Аксу до конца года планируют завершить бассейн и общественный парк. Только на бассейн потратят более 800 млн теңге, чтобы дети и молодежь могли заниматься плаванием круглый год. А парк местные власти обещают активно использовать для проведения массовых мероприятий в городе.

Конечно же, павлодарский пакет не ограничивается одним лишь благоустройством. В Экибастузе обещают продолжить развивать центр «Особый дом» для детей с особыми потребностями и их семей, экологическая часть предусматривает установку двух лесопожарных станций.

Фото: Eurasian Resources Group

В Костанайской области же 155 млн теңге направят на парк в Лисаковске, где заменят брусчатку и продолжат озеленение.

Самый крупный финансовый пакет приходится на Актюбинскую область. На очередной этап благоустройства сквера в районе Алтын Орда в Актобе направят 770 млн теңге. Здесь хотят продолжить озеленение, расширить пешеходную инфраструктуру, добавить детские и спортивные зоны и установить два сухих фонтана. Еще 400 млн теңге обещают направить на обновление парка имени Пушкина.

В Хромтау по существующим проектам акцент смещен к инфраструктуре возле дома. На пять дворов выделят 200 млн теңге — обновят асфальт и площадки, установят освещение, обустроят футбольное поле и дополнительные парковочные места. Еще 158 млн направят на освещение 11 улиц. На девяти заменят существующую систему, а на улицах Республика и Тамды фонари появятся впервые. Всего, по словам представителей компании, здесь установят более 340 светодиодных светильников.

Также в Хромтау начнется строительство спортивного комплекса с 25-метровым бассейном. На него в 2026 году выделят 500 млн теңге. Проект включает зал общей физической подготовки и безбарьерные решения для маломобильных посетителей. Кроме того, в городе продолжится благоустройство Аллеи рабочих профессий.

Говоря об инвестициях в спорт, нельзя пройти мимо еще одного проекта, в рамках которого Eurasian Resources Group проспонсирует строительство конноспортивного комплекса в Актобе. Цена проекта сейчас оценивается в районе 400 млн теңге.

Право предложить свой проект

Также интересно, что одним из условий работы инвесторов является то, что не все проекты выбирают только компания и акиматы. Через социальный проект Tugan Qala жители предлагают идеи по благоустройству, дорабатывают их с экспертами, а позже определяют победителей. По данным ERG, с 2020 года реализовано 219 инфраструктурных и 24 событийных проектов на общую сумму свыше 2,2 млрд теңге. В голосование вовлечено более 67 тыс. человек. В масштабах городов, где действует проект, это пока небольшая доля жителей, однако люди уже имеют возможность самостоятельно расставить приоритеты, а не обсуждать уже принятое решение.

В 2026 году на Tugan Qala направят более 300 млн теңге в Костанайской области и 130 млн в Аксу, проект продолжат и в Хромтау. Среди инициатив — детские и спортивные площадки, общественные пространства, парковки, освещение и остановочные павильоны. Их бюджеты уступают крупным стройкам, зато будут на виду и для жителей окажутся куда заметнее.

Колледж как часть промышленного города

Одним из ключевых направлений сотрудничества местных властей и ERG остается развитие системы образования и подготовка квалифицированных кадров для предприятий Группы.

Для промышленного города колледж — не просто место, где получают диплом. Это ближайшая точка входа на предприятие, и чем меньше разрыв между учебной аудиторией и производством, тем проще выпускнику освоиться на рабочем месте. Поэтому ERG ежегодно обновляет материально-техническую базу колледжей образовательного Альянса, выпускники которых успешно трудоустраиваются на местные предприятия. Благодаря реализуемым проектам в девяти профильных учебных заведениях появятся кабинеты промышленной безопасности.

Та же работа идет и в вузах. В Рудненском индустриальном университете планируют создать лабораторию по металлургии, а в Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова — кабинет горного дела. Так будущие специалисты смогут знакомиться с выбранной профессией не только по учебникам.

Впрочем, современный кабинет — это лишь часть подготовки. Полученные знания еще предстоит проверить в деле. На практическое обучение рассчитана программа «ERG для колледжей», а одной из площадок для него станет конкурс профессионального мастерства ERG Skills. В этом году его проведут в Аксу для студентов профильных учебных заведений из регионов присутствия компании.

Путь к рабочей профессии при этом начинается еще до поступления в колледж. В рамках проекта «ERG mektep» в Костанайской и Актюбинской областях в этом году впервые провели STEM-олимпиады для учеников 8-11 классов.

Фото: Eurasian Resources Group

В основе их формата лежит командная работа над практическими задачами. Школьникам приходится анализировать условия, искать нестандартные решения и превращать идеи в проекты. Заодно они могут понять, насколько им близки инженерные и научные направления, а в образовательный процесс вовлекаются не только ученики, но и педагоги.

Следующей площадкой станет Павлодарская область. STEM-олимпиаду проведут на базе Казахской средней школы имени Ыбырая Алтынсарина в Аксу. Таким образом в компании хотят, чтобы образовательная цепочка складывалась задолго до первого рабочего дня, а подготовка шла планомерно от школьной команды и первого учебного проекта до попадания в профессиональную лабораторию, колледж или на конкурса профессионального мастерства.

В акиматах признают, что реализация проектов в рамках заключенных меморандумов станет важной инвестицией в кадровую устойчивость регионов. Студенты получат навыки и возможности для трудоустройства, предприятия — подготовленных выпускников.

— Для нас принципиально, чтобы каждый новый проект был не просто реализован, а давал людям ощутимый результат и оставался востребованным в будущем, — отметил генеральный директор ERG в Казахстане Кудрәт Шамиев.

Результат начинается после подписи

Результаты от полученных инвестиций можно будет увидеть только в будущем, пусть и ближайшем. Однако слова главы компании задают критерий оценки соглашений уже сейчас. Поэтому мы можем посмотреть на эти кейсы масштабно — в поселке Качар мы видим не ПСД, а построенную в будущем больницу. В Аксу — новые сданные в срок бассейн и парк. Для жителей Хромтау подписанные сейчас бумаги в будущем превратятся в работающие фонари на десятке улиц, обновленные дворы и спортивный комплекс. Студенты колледжей в трех регионах почувствуют рост качества подготовки.

ERG оценивает свои социальные инвестиции в регионах присутствия более чем в 321 млрд теңге. И они не останутся бездушными цифрами на бумаге — люди увидят работающий рентген-аппарат или освещенную улицу.

Промышленный город не становится современным и удобным автоматически по мановению волшебной палочки. Даже когда предприятия обеспечивают занятость, жизнь за проходной складывается из десятков обычных вещей, редко выглядящих масштабно по отдельности. Поэтому здесь каждый вложенный тиын работает на перспективу, а результаты будут становиться все заметнее с каждым новым днем.