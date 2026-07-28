Больница в ЗКО выплатит семье умершего от рака пациента 1,4 млн теңге

В Западно-Казахстанской области с районной больницы № 2 Байтерекского района взыскана компенсация в пользу семьи умершего пациента за ненадлежащее оказание медицинской помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, супруга и сын умершего обратились с иском к медицинскому учреждению, потребовав взыскать по 10 млн теңге компенсации морального вреда каждому.

Согласно материалам дела, мужчина находился под наблюдением врачей районной больницы № 2 Байтерекского района с декабря 2023 года по 15 августа 2024 года. Однако проверка выявила нарушения при оказании медицинской помощи.

В частности, врач общей практики не дал должной оценки результатам лабораторных исследований. Также не были соблюдены рекомендации протоколов диагностики и лечения, утвержденных Министерством здравоохранения РК. Пациента своевременно не направили на консультации к профильным специалистам — гастроэнтерологу, инфекционисту, гепатологу, хирургу и травматологу.

Кроме того, после получения патогистологического заключения мужчине несвоевременно выдали направление к онкологу. Позже пациент скончался от онкологического заболевания.

В ходе судебного заседания представитель районной больницы № 2 Байтерекского района иск не признал, заявив, что медицинская помощь была оказана в полном объеме. По его словам, результаты экспертиз не подтверждают причинно-следственную связь между действиями медработников и развитием заболевания, которое протекало скрыто и имело неблагоприятный прогноз. В письменном отзыве ответчик просил полностью отказать в удовлетворении иска.

Врач также не согласился с требованиями истцов. Он пояснил, что пациент обратился с жалобами на рвоту и черный стул, после чего ему рекомендовали пройти ФГДС и сдать анализ крови. Ранее пациент проходил скрининг. По словам врача, сам пациент пришел на прием только один раз, затем обращалась его супруга. После ухудшения состояния ему проводилось патронажное наблюдение на дому.

Врач признал, что диагноз не был установлен своевременно, однако отметил, что результаты общего анализа крови не свидетельствовали о критическом состоянии. Он заявил, что предпринял все возможные меры, и просил отказать в удовлетворении иска.

Суд пришел к выводу, что доводы истцов о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих обязанностей и нарушении стандартов оказания медицинской помощи являются обоснованными. Кроме того, изменения в лабораторных анализах не получили своевременной оценки. Игнорирование жалоб пациента и ухудшения его состояния привело к позднему выявлению онкологического заболевания и смерти мужчины.

Суд также указал, что действия врача районной больницы № 2 Байтерекского района причинили истцам моральный вред, поскольку умершему была оказана некачественная медицинская помощь. Согласно статье 921 Гражданского кодекса РК, ответственность за нарушения, допущенные медицинскими работниками, несет медицинская организация.

— Суд, учитывая, что истцы понесли тяжелые страдания в связи со смертью самого близкого человека — мужа и отца, счел необходимым частично удовлетворить требования о компенсации морального вреда. В пользу каждого из истцов постановлено взыскать по 700 тыс. теңге. Решение суда пока не вступило в законную силу, — сообщили в ведомстве.

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