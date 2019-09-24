Болгарская социальная система может перенять опыт Казахстана - Бойко Черковалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан является мостом между двумя великими цивилизациями - Востоком и Западом, ныне представленные Европейским союзом, Россией и Китаем, по маршруту Великого шелкового пути. Послание Президента Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года представляет собой продолжение и развитие идей, заложенных Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым в его обращении к народу Казахстана. Об этом говорится в отзыве болгарского эксперта, доктора наук Бойко Черковалиев, передает МИА «Казинформ».

Логично, что после выборов 9 июня 2019 года и избрания Касым-Жомарта Токаева у казахстанского общества возникают новые задачи. Задачи и вопросы носят практический характер и направлены на достижение целей, поставленных в предыдущем Послании Нурсултана Назарбаева. В исчерпывающем 26-страничном тексте дается практическое руководство по решению таких проблем, как «Эффективное современное государство», экономических проектов по реализации ставшего популярным казахстанского пути развития.

В Послании от 2 сентября 2019 года выделен специальный раздел «Развитая и инклюзивная экономика». В экономическом разделе рассматриваются конкретные примеры - от стоимости авиационного топлива и авиабилетов национального перевозчика до проблем сельского хозяйства и аренды земли и производительности в сельскохозяйственной сфере, браконьерства и организованной преступности в экономическом секторе. Именно здесь следует отметить, что поставлены конкретные цели в отношении коррупции.

«Правительству поручается в течение двух месяцев принять безотлагательные меры по ужесточению соответствующего законодательства. С повестки дня не сходит вопрос системной борьбы с коррупцией. Необходимо восстановить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и общественности», - отмечается в Послании.

Следует законодательно и нормативно регламентировать ответственность первого руководителя ведомства, в котором произошло коррупционное преступление. Предусматривается строгая ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия, которым нет места в следственной практике.

Одной из самых актуальных задач остается полноценная реформа правоохранительной системы путем полного соблюдения принципа презумпции невиновности.

Из текста Послания Президента Токаева видно, что политическая трансформация в Казахстане будет осуществляться постепенно, с учетом интересов государства и народа. В связи с этим Президент дает соответствующие указания Парламенту и Правительству адаптировать уголовное и административное законодательство для усиления защиты прав граждан.

Власти Казахстана являются гарантом поддержки и укрепления гражданского общества, его включения в обсуждение самых неотложных общегосударственных задач и их решение.

В качестве одной из мер по развитию экономики страны предлагается сокращение количества государственных компаний в сфере бизнеса и приватизация. Правительству поручается разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года. В то же время с января 2020 года вступит в силу решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.

Эта мера не имеет аналогов в нашей экономической жизни, но у нее есть глубокий экономический смысл. Малый бизнес, который кормит простых людей, определенный период времени будет работать спокойно. Выражая поддержку национальному бизнесу на международных рынках, Президент поручает повысить эффективность государственной поддержки экспортных компаний.

Жилищная политика

В этой сфере заслуживает восхищения амбициозная государственная программа по решению жилищных проблем казахстанцев. В ней написано: «Правительству необходимо разработать единую модель жилищного развития в стране, отойти от практики принятия разрозненных между собой программ. Например, в рамках программы «7-20-25»» (ипотека с 7% -ной процентной ставкой, первоначальный взнос 20%, срок погашения 25 лет), которая изначально предполагалась как социальная, заложенный средний уровень семейного дохода заемщика оказался не по карману для людей с небольшим уровнем доходов».

Новое правительство Казахстана запустило дополнительную программу с социальной направленностью «Счастливая семья» (Бакытты отбасы) с процентной ставкой 2% и первоначальным взносом 10%. Эти условия чрезвычайно выгодны. Правительство формулирует четкие критерии для участия в программе и обеспечивает строгий контроль.

Важное значение имеет вовлечение частного бизнеса в эту работу, через механизмы государственно-частного партнерства.

Болгарская социальная система может перенять опыт, как с помощью экономических инструментов финансовые ресурсы домохозяйств организуются для решения жилищной проблемы, а не как в нашем случае, рядовой гражданин подвержен произволу банков, компаний для „быстрых» кредитов, частных судебных исполнителей и стихии рынка.

«Вкратце весьма трудно проанализировать многоплановые задачи, стоящие перед обществом Казахстана. С другой стороны, опираясь на старые духовные ценности и мудрость казахских поэтов и мыслителей Аль-Фараби и Абая Кунанбаева, Послание Главы государства представляет собой скорее программу действий, чем Манифест. Программа, которая будет осуществляться во имя единства и взаимопонимания между народами, живущими в Казахстане, следуя мудрым словам Абая «Единство должно быть в умах», - отмечает в заключение д октор наук Бойко Черковалиев.