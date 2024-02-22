Болгарская компания планирует инвестировать в мясную промышленность в Шымкенте

В рамках реализации поставленных задач по привлечению иностранных инвестиций и передовых технологий в сферу сельского хозяйства, посол Казахстана Виктор Темирбаев провел встречу с председателем Ассоциации сельскохозяйственных производителей Болгарии (АСХПБ) Венцислав Върбановым, а также посетил производство одной из ведущих болгарских компаний в сфере пищевой продукции — Lekkerbek, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе беседы с В. Върбановым стороны рассмотрели перспективы налаживания прямых контактов между предприятиями двух стран в аграрном секторе, в частности путем организации совместных визитов бизнес-делегаций и мероприятий с участием представителей деловых сообществ.

Казахстанский дипломат проинформировал собеседника о предпринимаемых Правительством РК шагах по созданию благоприятной деловой среды и мерах оказания государственной поддержки иностранным инвесторам, готовым реализовывать инвестиционные проекты в сфере АПК.

В свою очередь председатель АСХПБ выразил свою приверженность к достижению общих целей для развития взаимовыгодного сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, заверив в своей постоянной поддержке инициатив по налаживанию контактов между представителями деловых кругов Казахстана и Болгарии.

В ходе встречи с главным исполнительным директором компании Lekkerbek Колю Колев глава предприятия поделился планами и видением компании по расширению ее деятельности за рубежом, в частности в Казахстане. По его словам, в настоящее время компания Lekkerbek совместно с немецкой компанией WFS активно рассматривает вопрос реализации инвестиционного проекта в нашей стране по переработке мяса КРС (крупный рогатый скот) и производству пищевой продукции широкого потребления. В качестве наиболее вероятного региона для реализации проекта, по информации потенциального инвестора, рассматривается город Шымкент.

Посол В. Темирбаев подчеркнул ключевое значение вопроса развития сферы АПК для Казахстана, в том числе в контексте обеспечения продовольственной безопасности, заверив собеседника в оказании всестороннего содействия для успешной реализации проекта.

По итогам встречи казахстанский дипломат посетил производственную площадку компании, где ознакомился с процессом приготовления продукции.

Напоминаем, что дорожную карту развития мясного скотоводства и овцеводства на 2024–2026 годы собираются утвердить в РК.