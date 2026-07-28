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    Болезни сердца и сосудов чаще всего выявляют у жителей СКО

    В Северо-Казахстанской области в настоящее время оказывают услуги жителям 10 передвижных медицинских комплексов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Болезни сердца и сосудов чаще всего выявляют у жителей СКО
    Фото: УДП РК

    Как сообщили в управлении здравоохранения СКО, мобильные медицинские бригады посетили 120 населенных пунктов. Они провели медицинское обследование более 15 тысяч жителей в Айыртауском, Акжарском, Кызылжарском, Жамбылском, Тайыншинском, Уалихановском районах, а также в районах Габита Мусрепова и Шал акына.

    Кроме того, заключены договоры об оказании услуг с Аккайынским, Тимирязевским, Есильским, Мамлютским и районом Магжана Жумабаева.

    — В течение трех месяцев профильные врачи медицинских комплексов провели более четырех тысяч консультаций, 12 тысяч медицинских обследований. В ходе обследования врачи выявили различные заболевания у 660 жителей, это 4,3% от общего числа обследованных. Также поставлены на диспансерный учет 73 человека, — говорят специалисты.

    Среди выявленных заболеваний на первом месте болезни системы кровообращения, они выявлены у 20% обследованных. Заболевания среди детей выявлены в 13,5% случаях из общего числа обследованных, сахарный диабет - в 2,6% случаев, глаукома — в 0,4% случаев.

    Как говорят специалисты, передвижные медицинские комплексы используются для оказания качественной медицинской помощи жителям отдаленных сел, а врачам — выявлять заболевания на ранних стадиях.

    Ранее сообщалось, что жители Кызылординской области часто жалуются на качество медицинских услуг.

    Здравоохранение СКО Регионы Казахстана Здоровье Кардиология Заболевания Скорая помощь
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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