Болезни сердца и сосудов чаще всего выявляют у жителей СКО

В Северо-Казахстанской области в настоящее время оказывают услуги жителям 10 передвижных медицинских комплексов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении здравоохранения СКО, мобильные медицинские бригады посетили 120 населенных пунктов. Они провели медицинское обследование более 15 тысяч жителей в Айыртауском, Акжарском, Кызылжарском, Жамбылском, Тайыншинском, Уалихановском районах, а также в районах Габита Мусрепова и Шал акына.

Кроме того, заключены договоры об оказании услуг с Аккайынским, Тимирязевским, Есильским, Мамлютским и районом Магжана Жумабаева.

— В течение трех месяцев профильные врачи медицинских комплексов провели более четырех тысяч консультаций, 12 тысяч медицинских обследований. В ходе обследования врачи выявили различные заболевания у 660 жителей, это 4,3% от общего числа обследованных. Также поставлены на диспансерный учет 73 человека, — говорят специалисты.

Среди выявленных заболеваний на первом месте болезни системы кровообращения, они выявлены у 20% обследованных. Заболевания среди детей выявлены в 13,5% случаях из общего числа обследованных, сахарный диабет - в 2,6% случаев, глаукома — в 0,4% случаев.

Как говорят специалисты, передвижные медицинские комплексы используются для оказания качественной медицинской помощи жителям отдаленных сел, а врачам — выявлять заболевания на ранних стадиях.

Ранее сообщалось, что жители Кызылординской области часто жалуются на качество медицинских услуг.