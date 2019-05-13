Болезни лошадей намерены совместно исследовать Казахстан и Монголия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Монголия обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере ветеринарной и пищевой безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

С 8 по 12 мая 2019 года казахстанская делегация во главе с заместителем председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Т.Кабдулдановым посетила Монголию.

В ходе визита были проведены переговоры с Министерством сельского хозяйства и ветеринарной службой Монголии.

На встрече с министром продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Ч.Улааном были обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере ветеринарной и пищевой безопасности.

Представителями казахстанской ветслужбы и Главным управлением ветеринарии Монголии согласован проект меморандума, планируемого к подписанию на саммите глав государств ШОС в июне текущего года в Бишкеке.

Между Казахским научно-исследовательским ветеринарным институтом и Монгольским институтом ветеринарной медицины подписан меморандум о сотрудничестве, например обе стороны выразили желание в проведении совместных научных исследований по сапу (инфекционное заболевание - прим.ред.) лошадей.

Кроме того были обсуждены вопросы экспорта и импорта продукции животноводства. В ближайшее время будет завершено согласование ветсертификатов на экспорт живого скота и семени КРС из Республики Казахстан в Монголию.

Также сторонами обсуждалась возможность создания изолированной благополучной зоны или компартмента на территории Западного региона Монголии согласно требованиям МЭБ.

Напомним, что Монголия включена МЭБ в список стран, утвердивших Национальную программу контроля ящура. Казахстан имеет статус страны свободной от ящура с зонами без и с вакцинацией.

В сентябре текущего года планируется совместное посещение ветслужбами РК и Монголии Баян-Ульгийского аймака.



