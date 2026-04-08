Болельщиков шокировал размер комиссии при покупке билетов на Олимпиаду-2028

Первая волна предварительной продажи билетов для местных, американских болельщиков на летние Олимпийские игры 2028 года уже началась, но многие жители Лос-Анджелеса были ошеломлены, обнаружив при оформлении заказа внушительный сервисный сбор в размере 24%. В то время как билеты начального уровня на долгожданные Игры начинаются всего с 28 долларов, цены могут достигать 2000 долларов в зависимости от выбранного мероприятия или пакета. Премиум-пакеты на востребованные финалы по легкой атлетике стоят еще дороже, варьируясь от 2350 долларов до 8250 долларов за места высшего уровня.

Это происходит в связи с тем, что болельщикам приходится платить немалую плату за обслуживание, а также налог.

Разочарование вылилось в социальные сети. Один пользователь в ветке Reddit, посвященной Олимпийским играм, поделился скриншотом своей корзины после покупки десяти билетов на пять видов спорта, включая плавание, баскетбол и футбол, общая сумма которых превысила 11 тысяч долларов.

Однако наибольшее внимание привлекла только плата за обслуживание, которая составила 1038,22 доллара. Многие пользователи раскритиковали дополнительные сборы, назвав их «выкачиванием денег». Один человек поделился информацией о том, сколько он заплатил за посещение летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, включая сборы, сравнив это с Лос-Анджелесом и заявив, что стоимость билетов на Олимпиаду-2028 оказалась в четыре раза выше.

Тем не менее, некоторые отметили, что этот высокий пример отражает покупку билетов премиум-класса, указав, что можно посетить соревнования гораздо дешевле. Другие отметили, что платформы по продаже билетов, исторически взимали комиссию за обслуживание в размере около 15-20% от стоимости билета, что делает олимпийскую надбавку немного выше типичного уровня в отрасли.

Представители оргкомитета Олимпиады-2028 заявили, что стоимость билетов сопоставима — или во многих случаях значительно ниже — цен на профессиональные спортивные и крупные развлекательные мероприятия в США».

— Ценообразование основано на множестве факторов и в значительной степени учитывает информацию, предоставленную нам болельщиками, а также вместимость площадки, тип сессии, расположение мест и исторический спрос. Тем не менее, в отдельных случаях цены на билеты на соревнования Олимпиады-28 достигают тысяч долларов за самые лучшие места на ряде самых ожидаемых мероприятий. Самые дорогие билеты составляют лишь небольшую часть общего ассортимента, но есть и доступные по цене варианты на тех же самых мероприятиях, которые, как мы знаем, привлекут внимание общественности, — заверили в оргкомитете.

