Более восьми тысяч человек трудоустроили через электронную систему в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В образовательных учреждениях Туркестанской области внедрили систему автоматизированного приема на работу jumys.snation.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Портал работает уже два года. С его помощью соискатель проходит открытый конкурсный отбор, направляя заявки на участие в конкурсе онлайн.

В областном управлении развития человеческого потенциала указали, что прежде кандидаты на педагогические должности, выпускники вузов и младшие технические работники ходили в поисках работы непосредственно в организации образования. А с внедрением этой системы всё упростилось. Теперь найти вакансию и отправить заявку можно, не выходя из дома.

Отбор проходит на конкурсной основе. При тестировании кандидат должен ответить на 60 вопросов. 40 из них касаются дисциплины, указанной в дипломе, 10 - основ педагогики и ещё 10 вопросов - по методике. В целом, пороговый уровень для прохождения тестирования составляет 70%.

Отметим, что к этой системе подключены все школы и детские сады Туркестанской области. На сегодняшний день по региону опубликовано более 26 тысяч вакансий. Вышли на работу 8 154 человека. Из них 2 705 педагогов, 613 человек - исполнительный персонал (психологи, библиотекари, заместители по учебно-воспитательной работе, заместители учителей начальных классов, по инновациям и директоров других направлений, социальные педагоги, наставники), 4 734 технические работники и еще 102 воспитателя.