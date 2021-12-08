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Более восьми миллиардов тенге необходимо исполнить до конца года столичному управлению транспорта

8 Декабря 2021 17:12
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Более восьми миллиардов тенге необходимо исполнить до конца года столичному управлению транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана Жансултан Сапарбаев доложил об освоении бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По этому году бюджет управления составляет 75,5 млрд тенге, из них мы 66,6 млрд тенге исполнили. Остаток составляет 8,9 млрд тенге, из них 2,8 млрд из республиканского бюджета. Текущее освоение составляет 88,1%. В этом году касательно строительства инженерных сетей у нас бюджет составляет 33,3 млрд тенге. Это по реализации 29 проектов, по 23 проектам из них мы построили инженерные сети», - сказал Жансултан Сапарбаев на публичных слушаниях маслихата.

По его словам, общая протяженность составляет 89,2 км.

«Из них хозяйственно-бытовая канализация - 18,1 км, ливневая канализация - 18 км, водопровод - 17 км, наружное освещение - 5,2 км, электроснабжение - 13,9 км, тепловая сеть - 5 км и сети телефонной связи - 12 км. По оставшимся шести проектам мы инженерные сети не строили, так они переходящие с предыдущего года, соответственно, там у нас уже были другие работы», - заключил спикер.



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#Транспорт   #Маслихат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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