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    18:37, 06 Май 2021 | GMT +6

    Более восьми километров теплосетей реконструируют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8,3 километров тепломагистралей планируют реконструировать в Алматы к началу осени этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Строительные работы начнутся сразу после завершения в городе испытаний теплосетей и должны закончиться за месяц до начала следующего отопительного сезона. Давно отработавшие свой 25-летний срок службы трубопроводы заменят на так называемые предизолированные, рассчитанные на 40 лет эксплуатации.

    В 2021 году на реконструкцию магистральных трубопроводов, необходимой для обеспечения их стабильной и безаварийной работы, выделено по инвестиционной программе и в рамках местного бюджета около 5,3 млрд тенге.

    Согласно общему плану модернизации инженерных сетей Алматы, реконструкционные работы на тепломагистралях, включающие вскрытие дорожного полотна с последующим его полным восстановлением, проведут на улицах:

    В Алатауском районе

    - Бартогайской (через переулок Петрова до улицы Емцова);

    - Беломорской (от улицы Петровского до улицы Фадеева);

    - Дубосековской (от проспекта Рыскулова до НС «Массагет»);

    - Райымбека (вдоль речки Большая Алматинка до улицы Бартогайская);

    - Усть-Каменогорской (от улицы Беломорская до улицы Петровского);

    В Алмалинском районе

    - Досмухамедова (от улицы Жамбыла до улицы Шевченко);

    - Розыбакиева (от улицы Дуйсенова до проспекта Райымбека);

    - Туркебаева (от улицы Дуйсенова до улицы Карасай батыра);

    - Шагабутдинова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Карасай батыра и от улицы Кабанбай батыра до улицы Жамбыла);

    В Бостандыкском районе

    - Навои (во дворах жилых домов №№ 312 и 310-А)

    - Розыбакиева (от улицы Березовского до улицы Ходжанова и от улицы Байкадамова до улицы Березовского);

    - Экспериментальной (от университета «Нур-Мубарак» до улицы Ходжанова);

    В Медеуском районе

    - Кармысова (от улицы Богенбай батыра до улицы Шевцовой);

    - Уалиханова (от улицы Алимжанова до улицы Маметовой).

    Для сохранения комфортных условий жителям, на время ремонтной кампании горячее водоснабжение будет максимально сохранено через временные схемы его подачи.


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