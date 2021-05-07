Более восьми километров теплосетей реконструируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8,3 километров тепломагистралей планируют реконструировать в Алматы к началу осени этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

Строительные работы начнутся сразу после завершения в городе испытаний теплосетей и должны закончиться за месяц до начала следующего отопительного сезона. Давно отработавшие свой 25-летний срок службы трубопроводы заменят на так называемые предизолированные, рассчитанные на 40 лет эксплуатации.

В 2021 году на реконструкцию магистральных трубопроводов, необходимой для обеспечения их стабильной и безаварийной работы, выделено по инвестиционной программе и в рамках местного бюджета около 5,3 млрд тенге.

Согласно общему плану модернизации инженерных сетей Алматы, реконструкционные работы на тепломагистралях, включающие вскрытие дорожного полотна с последующим его полным восстановлением, проведут на улицах:

В Алатауском районе

- Бартогайской (через переулок Петрова до улицы Емцова);

- Беломорской (от улицы Петровского до улицы Фадеева);

- Дубосековской (от проспекта Рыскулова до НС «Массагет»);

- Райымбека (вдоль речки Большая Алматинка до улицы Бартогайская);

- Усть-Каменогорской (от улицы Беломорская до улицы Петровского);

В Алмалинском районе

- Досмухамедова (от улицы Жамбыла до улицы Шевченко);

- Розыбакиева (от улицы Дуйсенова до проспекта Райымбека);

- Туркебаева (от улицы Дуйсенова до улицы Карасай батыра);

- Шагабутдинова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Карасай батыра и от улицы Кабанбай батыра до улицы Жамбыла);

В Бостандыкском районе

- Навои (во дворах жилых домов №№ 312 и 310-А)

- Розыбакиева (от улицы Березовского до улицы Ходжанова и от улицы Байкадамова до улицы Березовского);

- Экспериментальной (от университета «Нур-Мубарак» до улицы Ходжанова);

В Медеуском районе

- Кармысова (от улицы Богенбай батыра до улицы Шевцовой);

- Уалиханова (от улицы Алимжанова до улицы Маметовой).

Для сохранения комфортных условий жителям, на время ремонтной кампании горячее водоснабжение будет максимально сохранено через временные схемы его подачи.