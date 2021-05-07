Более восьми километров теплосетей реконструируют в Алматы
Строительные работы начнутся сразу после завершения в городе испытаний теплосетей и должны закончиться за месяц до начала следующего отопительного сезона. Давно отработавшие свой 25-летний срок службы трубопроводы заменят на так называемые предизолированные, рассчитанные на 40 лет эксплуатации.
В 2021 году на реконструкцию магистральных трубопроводов, необходимой для обеспечения их стабильной и безаварийной работы, выделено по инвестиционной программе и в рамках местного бюджета около 5,3 млрд тенге.
Согласно общему плану модернизации инженерных сетей Алматы, реконструкционные работы на тепломагистралях, включающие вскрытие дорожного полотна с последующим его полным восстановлением, проведут на улицах:
В Алатауском районе
- Бартогайской (через переулок Петрова до улицы Емцова);
- Беломорской (от улицы Петровского до улицы Фадеева);
- Дубосековской (от проспекта Рыскулова до НС «Массагет»);
- Райымбека (вдоль речки Большая Алматинка до улицы Бартогайская);
- Усть-Каменогорской (от улицы Беломорская до улицы Петровского);
В Алмалинском районе
- Досмухамедова (от улицы Жамбыла до улицы Шевченко);
- Розыбакиева (от улицы Дуйсенова до проспекта Райымбека);
- Туркебаева (от улицы Дуйсенова до улицы Карасай батыра);
- Шагабутдинова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Карасай батыра и от улицы Кабанбай батыра до улицы Жамбыла);
В Бостандыкском районе
- Навои (во дворах жилых домов №№ 312 и 310-А)
- Розыбакиева (от улицы Березовского до улицы Ходжанова и от улицы Байкадамова до улицы Березовского);
- Экспериментальной (от университета «Нур-Мубарак» до улицы Ходжанова);
В Медеуском районе
- Кармысова (от улицы Богенбай батыра до улицы Шевцовой);
- Уалиханова (от улицы Алимжанова до улицы Маметовой).
Для сохранения комфортных условий жителям, на время ремонтной кампании горячее водоснабжение будет максимально сохранено через временные схемы его подачи.