Более тысячи тюков сена сгорело в одном из районов Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - У жителя Федоровского района Костанайской области сгорело около тысячи тюков сена. Пожар спасателям удалось потушить только спустя почти 7 часов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«16 августа в 23:08 на пульт связи пожарной части №7 Фёдоровского района поступил звонок о том, что по улице Ч.Валиханова во дворе жилого частного дома горит складированное сено, хозяин был дома. Сообщили о пожаре очевидцы. В 23:35 пожарные прибыли на место вызова в составе 1 единицы техники и 3 человек личного состава. Было установлено, что на частном подворье внезапно загорелось сено. Спасатели немедленно начали тушить полыхающий огонь, который охватил 1000 тюков сена»,- сообщает ДЧС.

Пламя распространялось так стремительно быстро, что создавало трудности при тушении и угрозу распространения на близстоящий сарай и хозпостройки.

«На помощь подоспели сотрудники добровольного пожарного формирования крестьянского хозяйства «Иванько» в числе 20 человек личного состава и 2 единиц техники. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, пожар удалось потушить 06:05 утра. Специалисты по причине пожара отрабатывают версии: поджог или неосторожное обращение с огнем. Но уже сейчас известно, что общая площадь пожара составила 200 квадратных метров, где сгорело 1030 тюков сена»,- подытожили в ведомстве.