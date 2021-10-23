Более тысячи тонны продукции привезли из СКО на ярмарку в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается ярмарка сельхозтоваропроизводителей со всех регионов страны. В эти выходные свою продукцию представила Северо-Казахстанская область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В столицу из Северо-Казахстанской области привезено более тысячи тонны продукции со всех 13 регионов области и города Петропавловск.

«Сегодня ярмарку представляет Северо-Казахстанская область. Участвуют лучшие сельхозтоваропроизводители. Это больше 110 предприятий. СКО представила более 100 наименований товаров. Мы привезли в Нур-Султан более тысячи тонны продукции. Цена на 15-20% ниже рыночной», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства акимата Северо-Казахстанской области Мейрам Мендыбаев.

Цены действительно щадящие. Говядина реализуется за 2000 тенге, конина - 2200, баранина - 1800, а мясо птицы можно найти за 850 тенге за килограмм. Также в широком ассортименте представлены колбасные изделия, бакалейная, молочная и овощная продукции.

Несмотря на дождь и ветер, десятки астанчан с утра стали разбирать товары аграриев из Северо-Казахстанской области.

«Мы купили картошку за 120 тенге, набрали яиц и мяса. Мы узнали, что ярмарка продлится до конца октября и поспешили сюда за покупками», - поделилась жительница столицы Светлана.

Ярмарка СКО вблизи ТРЦ «Хан Шатыр» продлится 23 и 24 октября. Здесь соблюдаются все санитарные нормы. Для удобства, на территории стрелками указан маршрут движения, имеется разметка для соблюдения социальной дистанции, на турникетах установлены санитайзеры для гигиены рук. Также есть баннеры, напоминающие посетителям о соблюдении карантинных мер, в том числе масочного режима.

Напомним, в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской и Костанайской областей.