Более тысячи тонн продукции привезли на сельхозярмарку в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске провели очередную сельскохозяйственную ярмарку с участием товаропроизводителей области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного акимата, на ярмарку привезли боле одной тысячи продукции. В том числе 740 тонн грубых кормов, 150 тонн картофеля и овощей, 30 тонн мяса, 8 тонн молочной продукции, 7 тонн муки, 4 тонны макаронных изделий, 3 тонны продукции пчеловодства. Местные власти утверждают, что цены на продукцию были на 15-20% ниже рыночных.

Ярмарку в Петропавловске проводят вторую неделю подряд на улице М.Жумабаева. Дорогу для этого перекрывают накануне. Поток машин, которых в Петропавловске в последние годы стало гораздо больше, устремляется по двум-трем улицам. В результате город встает в пробках. В социальных сетях пользователи предлагают местным властям подобрать для проведения ярмарки другой район или площадь, чтобы не создавать неудобств горожанам.

С 9-го октября в Северо-Казахстанской области ужесточили карантинные ограничения из-за рост числа инфицированных. Проведение ярмарки в регионе, находящемся в «красной» зоне по распространению коронавируса, прокомментировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача области, открытые рынки могут работать без ограничений с соблюдением всех санитарных норм», - отметили в департаменте.

Еще неизвестно, будет ли проводиться сельскохозяйственная ярмарка в следующие выходные дни в Петропавловске. Но в облакимате сообщили, что 23-24 октября регион представит свою продукцию на республиканской сельскохозяйственной ярмарке в Нур-Султане.