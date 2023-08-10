Более тысячи рабочих мест создали в рамках проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом реализации проекта «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельчан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Жительница села Дон Хромтауского района Айнур Жолдыбаева получила заем на сумму 6,5 млн тенге со ставкой 2,5 процента в рамках «Ауыл аманаты». Средства были направлены на открытие пекарни, которая теперь ежедневно обеспечивает местных жителей свежим хлебом и другими хлебобулочными изделиями. Благодаря проекту средний доход семьи, по словам женщины, значительно увеличился.

Другой житель села Дон Асылхан Темирханов получил по «Ауыл аманаты» льготный заем на сумму 3,5 млн тенге. На эти средства были закуплены 500 кур яйценоских пород. В среднем за день несушки приносят 350 штук яиц. Продукция пользуется высоким спросом среди односельчан.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов подробно рассказал главе Правительства о реализации «Ауыл аманаты» в регионе.

«Проект у нас стартовал в ноябре 2022 года. Прежде чем приступить к нему, мы провели скрининг каждого села и впервые разработали план социально-экономического развития всех 134 сельских округов. На финансирование проекта из республиканского бюджета было выделено 6,5 млрд тенге. Ожидается, что в сентябре этого года дополнительно будет выделено 12,5 млрд тенге», — сказал аким области.

Премьер-Министр подчеркнул, что повышение благосостояния граждан является одной из основных задач Правительства.

«Опыт реализации проекта «Ауыл аманаты» должен быть широко распространен во всех регионах. В этом году на него выделено 100 млрд тенге, за счет чего планируется поддержать множество предпринимательских инициатив на селе. В следующем году мы выделим еще 100 млрд тенге. Благодаря проекту уровень жизни в сельских населенных пунктах значительно повысится. Актюбинская область является одним из ведущих регионов по его реализации. С учетом набранных темпов эту работу необходимо продолжить», — сказал Алихан Смаилов.





Жителями региона поданы заявки на финансирование 1486 проектов в рамках «Ауыл аманаты» на сумму 6,5 млрд тенге. Одобрение получено по 1389 проектам, 930 из них на сумму 4 млрд тенге уже профинансированы. В результате создано 1122 новых рабочих места, приобретено более 103 тысяч птиц, построено 48 теплиц, засеяно 146 га картофеля и других овощей, открыто 389 новых объектов малого бизнеса на селе (пекарни, мини-цеха по переработке мяса, молока и т.д.).

В Актюбинской области внедрен механизм выдачи товарных кредитов для поддержки малообеспеченных семей, не имеющих залогового имущества. Крупные крестьянские хозяйства предоставляют им на условиях товарного кредитования сельскохозяйственных животных. Возвращают такой заем частью полученного приплода в течение 3-5 лет. На сегодня при поддержке крестьянских хозяйств 329 семьям передано 4 580 голов скота.