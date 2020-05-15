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Более тысячи рабочих мест будет создано в Жезказгане в рамках ДКЗ

Автор:  
Агата Мухамеджанова
15 Мая 2020, 11:39
Более тысячи рабочих мест будет создано в Жезказгане в рамках ДКЗ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек посетил с рабочей поездкой Жезказганский регион. Глава области ознакомился с ходом работ по программам «Дорожная карта занятости» и «Нұрлы жер», передает МИА «Казинформ».

В Жезказгане на этот год намечены большие планы. Активными темпами строить, ремонтировать и обеспечивать работой население местные власти намерены с помощью программы «Дорожная карта занятости».

Так, например, планируют отремонтировать четыре объекта соцкультбыта, фасады и кровли 58 многоэтажных жилых домов, почти 1,5 километра канализационных и водопроводных сетей. Уже стали приводить в порядок городские дороги. Средним ремонтом охватят 34 км. В частности, приступили к реконструкции путепровода №4. Он построен ещё в 1954 году.

Кроме этого, благоустроят два парка, установят 800 опор освещения. Чтобы всё это реализовать, нужны рабочие руки. Поэтому будет создано более тысячи рабочих мест.

«Всего по Дорожной карте занятости в Жезказгане реализуется 36 проектов на общую сумму 3,9 млрд тенге. Из них 33 инфраструктурных проекта и 3 по строительству», - проинформировал аким Жезказгана Кайрат Бегимов.

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Один из объектов, который ремонтируют по Дорожной карте занятости, - фонтан с ротондой на площади Первостроителей. Для этого создано 15 рабочих мест.
«Мы взяли работу по ремонту канализации и водоснабжения в Жезказгане. Нам не хватало рабочих, и мы обратились в Центр занятости. Они нам направили семь человек. Средняя зарплата у них - 85 000 тенге», - рассказывает бригадир ИП «Медет» Есет Абжалелов.

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«Я три месяца искала работу и не могла найти. Потом обратилась в Центр занятости. И мне помогли трудоустроиться. Теперь работаю штукатуром-маляром», - говорит Сандугаш Азнабаева.

В Жезказгане стали строить больше доступного жилья. В этом году по программе «Нұрлы жер» планируется сдать четыре многоэтажки на 158 квартир. Жильё получат очередники из социально защищаемых категорий.

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Аким региона поручил на местах жёстко контролировать качество и темпы всех работ.

В ходе поездки Женис Касымбек осмотрел и новую школу на 900 мест, которая находится в стадии завершения. Осталось благоустроить территорию двора, завезти мебель, оборудование, и к 1 сентября объект распахнёт свои двери для школьников.

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Аким области также посетил ТОО «КазТехФильтр», «Ютария ltd» и Ulytaý Nan, где ознакомился с производственным процессом и планами по дальнейшему развитию предприятий.

На встрече с руководителями компаний обсудили и вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей.

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Карагандинская область   Акимат   Строительство   Жилье   Занятость   Нурлы жер  
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