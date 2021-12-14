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Более тысячи новых рыбоводных хозяйств появятся в Казахстане

14 Декабря 2021 09:54
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Более тысячи новых рыбоводных хозяйств появятся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Пиримкулов рассказал о развитии рыбоводства в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Точкой роста в развитии рыбной отрасли является рыбоводство. Поэтому, в программе поставлена задача по увеличению объема выращенной рыбы до 270 тысяч тонн в год к 2030 году. Для этого будет создано более тысячи новых рыбоводных хозяйств. По оперативной информации с начала года рыбоводами выращено порядка 12 тысяч тонн товарной рыбы при плане 12,8 тысяч. До конца года данный показатель будет выполнен в полном объеме», - сказал Ахметжан Пиримкулов на заседании Правительства.

По его словам, в свою очередь, объем вылова рыбы увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом.

«На законодательном уровне создаются благоприятные условия для бизнеса в сфере рыбного хозяйства, о которых ранее докладывали. Наиболее важными из них являются расширение существующих мер господдержки, исключение излишних требований к рыбоводным хозяйствам при их строительстве и функционировании», - заключил вице-министр.


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#Правительство РК   #Сельское хозяйство   #Минэкологии  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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