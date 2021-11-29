Более тысячи нарушений выявили при проверке объектов газоснабжения в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более тысячи нарушений выявили в ходе проверки объектов газоснабжения в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Мереке Пшембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За 10 месяцев текущего года государственными инспекторами территориальных подразделений Комитета промышленной безопасности проведены 103 проверки объектов газоснабжения, в том числе 66 проверок по особому порядку на основе графиков и 37 внеплановых проверок. По результатам выявлено 1053 нарушения», - сказал Мереке Пшембаев.
Было также отмечено, что за допущенные нарушения требований законодательства возбуждено 76 дел об административных правонарушениях в отношении 13 физических и 63 юридических лиц. Наложены штрафы на общую сумму более 9 млн тенге.
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