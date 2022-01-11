Более тысячи инфекционных коек сократили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области из-за уменьшения количества госпитализированных в инфекционные стационары поэтапно было сокращено более одной тысячи инфекционных коек и 56 реанимационных. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе предусмотрен резерв - более 3 тысяч инфекционных коек. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Акмолинской области, по словам спикера, зарегистрировано 50034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За первые дни 2022 года насчитывается 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«За неделю средний прирост заболеваемости составил 0,1% (234 случая), за последние сутки - 0,1% или 27 случаев заболевания. Продолжающаяся массовая вакцинация и другие профилактические меры способствовали снижению заболеваемости КВИ в 5,1 раза», - поделился Н. Сыздыков.

Так, если в августе заболело 8334 человека, то в декабре 2021 года - 1622 человека. Если в августе в инфекционных стационарах области находилось 1425 пациентов, то на сегодняшний день эта цифра снизилась на 85,9%, составив 200 пациентов. Вместе с тем, снизилось и количество пациентов в реанимационных отделениях, на 84,3% - с 115 до 18.

По словам руководителя облздрава, из-за уменьшения количества госпитализированных в инфекционные стационары поэтапно было сокращено более одной тысячи инфекционных коек и 56 реанимационных коек.

«Жителям области в полном объеме оказывается плановая и экстренная медицинская помощь. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации нами предусмотрен резерв - более 3 тысяч инфекционных коек. Сейчас амбулаторное лечение получают 437 пациентов, которые обеспечены по пяти наименованиям лекарственными средствами против КВИ», - отметил Н. Сыздыков.

Как было отмечено, в соседних регионах РК отмечается значительный рост случаев регистрации КВИ, и, учитывая территориальную близость Акмолинской области к Нур-Султану, не исключена возможность распространения инфекции, поэтому в регионе был проведен ряд мероприятий для подготовки к росту заболевания.

«Несмотря на то, что регион является приграничным со столицей, в Акмолинской области, к счастью, штамм «Омикрон» не обнаружен. Однако при этом не стоит забывать про большую скорость распространения вируса и соблюдать все карантинные меры», - резюмировал спикер.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 21 декабря 2021 года и по сегодняшний день Акмолинская область находится в «зеленой» зоне.



