Более тысячи экоактивистов задержала полиция в Гааге

ГААГА. КАЗИНФОРМ - В рамках акции борьбы с изменением климата экоактивистам организации «Восстание вымирающих» удалось на полдня перекрыть в субботу главную автомагистраль Гааги. Ранее власти Нидерландов отказали в разрешении проведения митинга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В рамках акции борьбы с изменением климата экоактивисты организации «Восстание вымирающих» перекрыли в субботу главную автомагистраль Гааги.

Ранее власти Нидерландов отказали в разрешении проведения митинга

Несмотря на запрет, организаторы протестов призвали своих сторонников выйти на демонстрацию, направленную на прекращение субсидирования правительством компаний, работающих на ископаемом топливе.

После отказа экоактивистов разойтись полиция пустила в ход водометы и оттеснила протестующих с дороги полицейскими фургонами.

Более тысячи человек арестованы. 850 уже отпущены без предъявления обвинений. Во время задержания несколько демонстрантов получили легкие ранения.