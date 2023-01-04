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Более тысячи человек вызволили из снежного плена в Туркестанской области

4 Января 2023, 13:29
Более тысячи человек вызволили из снежного плена в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские и сотрудники департамента по ЧС вызволили из снежного плена более тысячи человек в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 января на территории Туркестанской области из-за сильного ветра и обильного снегопада были перекрыты дороги республиканского, областного и межрайонного значения, проходящие через Байдибекский, Казыгуртский, Созакский, Толебийский, Тюлькубасский районы и Кентау. На 11 участках работали полицейские региона.

Для обеспечения общественной и дорожной безопасности на указанных участках задействовали 41 единицу полицейской техники, а от других соответствующих организаций 73 единицы спецтехники.

Полицейские совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям и местными акиматами доставили в безопасное место свыше 260 человек, находящихся в 114 автомобилях. 594 единицы автотранспорта, следовавших в направлении Алматы, припарковали на участках. Из них 325 фур, 37 ГАЗелей, 70 пассажирских автобусов, 50 микроавтобусов и 112 легковых авто. 800 человек разместили в мечетях, 400 – в близлежащих пунктах обогрева.


Фото: polisia.kz



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