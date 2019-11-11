Более трехсот тонн сельхозпродукции привезли в Тараз жамбылские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В честь празднования 80-летия Жамбылской области и Дня работников сельского хозяйства в Таразе открылся осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Центральной площади города Тараза продукцию стабилизационного фонда выставили на продажу сельхозпроизводители областного центра и всех десяти районов Жамбылской области.

В течение двух выходных дней горожане могли покупать свежую фермерскую продукцию по ценам ниже рыночных. В целом для потребителей цены на сельхозпродукцию на ярмарке были ниже обычных на рынках города от пяти до 50%.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства акимата Жамбылской области, в первый день ярмарки свежую и качественную продукцию представили фермеры Байзакского, Жуалынского, Таласского, Мойынкумского, Шуского районов и города Тараза. Во второй день можно было купить продукцию Жамбылского, Меркенского, Кордайского, Рыскуловского, Сарысуского районов и также города Тараза.

«Населению предложена сельхозпродукция в количестве 314 тонн на сумму 89,9 миллиона тенге, - пояснил руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Берик Ныгмашев. - А именно 20 тонн мяса (конина, говядина, баранина, свинина и мясо кур), восемь тонн молочной продукции, шесть тонн колбасных изделий, восемь тысяч штук яиц, четыре тонны рыбы, две тонны мёда, полторы тонны кондитерских изделий и четыре тонны макаронных изделий, 0,8 тонны соли, а также 266,7 тонны разнообразной плодоовощной продукции».

По данным сельхозведомства, населению предложена продукция по ценам ниже рыночных. Горожане могли купить баранину по цене 1 550 тенге за килограмм, говядину по 1 700, конину по 1 800 тенге, свинину по 1 700 тенге, казы по 2 000 тенге.

Курятина фабричная продавалась по 820 тенге, рыба по 600 – 700 тенге, яйца по 230, домашнее молоко по 160 тенге, сыр – по 1 300 тенге. Масло сливочное домашнее продавали на ярмарке по 1 800 тенге, подсолнечное - по 350 тенге.

Стоимость овощей варьировалась от сорока тенге за килограмм лука и до 250 тенге за килограмм огурцов и помидоров, 700 тенге – за килограмм чеснока, а стоимость фруктов – от 200 тенге за яблоки до 400 тенге за килограмм винограда.

«Выставочная ярмарка проводится для обеспечения доступности сельскохозяйственной продукции жителям областного центра. Подобная ярмарка дает возможность нашим товаропроизводителям реализовать свою продукцию без посредников, а покупателям приобрести свежую и качественную сельхозпродукцию по ценам ниже рыночных», - пояснили в управлении сельского хозяйства акимата Жамбылской области.

Автор: Галина Скрипник