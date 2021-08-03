Более трех тысяч жителей Туркестанской области получат безвозвратные гранты

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные гранты предоставляются участникам программы «Еңбек», планирующим начать стартовый бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 200-кратного месячного расчетного показателя. В 2021 году государственные гранты участникам программы планируется предоставить 3100 гражданам, в том числе 1553 представителям молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

До 1 июля 2021 года гранты получили 2500 человек (81%), из них 950 молодых людей, 79 граждан с инвалидностью, 919 человек из числа малообеспеченных, 300 человек из многодетных семей, 6 соотечественников, 1 человек состоит на учете пробации, 245 другим категориям граждан.

Предпринимателями зарегистрированы 218 человек грантополучателей, остальные 2282 человека - плательщики единого совокупного платежа. Претендовать на получение государственных грантов могут безработные лица, предприниматели и лица, уплатившие единый совокупный платеж на момент обращения, независимо от регистрации в центрах занятости населения, прошедшие курс обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» или завершившие обучение в рамках первого направления программы. Преимущественное право на получение грантов имеют малообеспеченные или многодетные семьи, трудоспособные инвалиды и молодежь.

Членам малообеспеченных и многодетных семей, а также оралманам и переселенцам, получающим адресную социальную помощь, прохождение курса обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» не требуется. Получатель государственного гранта не может участвовать в мерах содействия занятости в течение двенадцати месяцев со дня получения гранта, за исключением мер, направленных на расширение бизнеса.

Участник программы со дня получения государственного гранта подтверждает его целевое использование путем регистрации своей деятельности в налоговых органах или уплаты единого совокупного платежа. В случае установления факта нецелевого использования средств государственного гранта на реализацию новых бизнес-идей центр занятости населения совместно с акимом района (города) проводит мероприятия по возврату средств государственного гранта, использованных не по целевому назначению, в порядке, предусмотренном законодательством РК.



