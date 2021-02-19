Более трех тысяч социально защищаемых семей получат квартиры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Большая стройка в Карагандинской области продолжится. В планах на этот год обеспечить социальным жильём более 3 тысяч очередников. Об этом заявил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в формате онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из главных вопросов, волнующих население, - это жильё и инфраструктура. В области более 36 тысяч граждан стоят в очереди на социальное жильё. Наша задача - строить как можно больше. В прошлом году по всему региону шла большая стройка. Введены в эксплуатацию рекордные 530 тыс. кв. м жилья, что почти на 26% больше 2019 года. Около 6 500 семей улучшили свои жилищные условия», - сказал аким области.

Квартиры получили 2 500 очередников из числа социально защищаемых категорий.

Темпы предоставления социального арендного и кредитного жилья выросли за год на 40%, отметил Женис Касымбек.

Он сообщил, что в 2021 году планируется построить свыше 660 тыс. кв. м жилья - с ростом на 20%. Это позволит предоставить арендные и кредитные квартиры более 3 тысячам семей, из которых порядка 600 - многодетные.