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    11:35, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Более трех тысяч социально защищаемых семей получат квартиры в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Большая стройка в Карагандинской области продолжится. В планах на этот год обеспечить социальным жильём более 3 тысяч очередников. Об этом заявил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в формате онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Один из главных вопросов, волнующих население, - это жильё и инфраструктура. В области более 36 тысяч граждан стоят в очереди на социальное жильё. Наша задача - строить как можно больше. В прошлом году по всему региону шла большая стройка. Введены в эксплуатацию рекордные 530 тыс. кв. м жилья, что почти на 26% больше 2019 года. Около 6 500 семей улучшили свои жилищные условия», - сказал аким области.

    Квартиры получили 2 500 очередников из числа социально защищаемых категорий.

    Темпы предоставления социального арендного и кредитного жилья выросли за год на 40%, отметил Женис Касымбек.

    Он сообщил, что в 2021 году планируется построить свыше 660 тыс. кв. м жилья - с ростом на 20%. Это позволит предоставить арендные и кредитные квартиры более 3 тысячам семей, из которых порядка 600 - многодетные.


    Теги:
    Социальная поддержка 2020-Итоги года Другие государственные органы Акимат Карагандинская область Жилье Строительство
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