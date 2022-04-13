Более трех тысяч казахстанцев стали жертвами финпирамид

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня в Казахстане насчитывается более трех тысяч жертв финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более трех тысяч потерпевших», - сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов.

В прошлом году, по его словам, по стране жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 миллиардов тенге.

С.Адилов подчеркнул, что финансовые пирамиды сегодня позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность».

Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.

Начальник следственного департамента также рассказал о совместной работе с Агентством по финансовому мониторингу. В результате принятых мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм.

«К уголовной ответственности привлечено 138 лиц за 2021 и 2022 годы, из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более трех миллиардов тенге», - добавил Санжар Адилов.