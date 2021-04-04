Более трех млн данных казахстанских пользователей Facebook утекли в Сеть

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках исследования инцидента информационной безопасности Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО «Государственная техническая служба» (ГТС) Комитета национальной безопасности РК была установлена компрометация данных более 3 миллионов казахстанских пользователей социальной сети Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ГТС.

Вчера один из пользователей хакерского форума опубликовал базу данных более чем 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook из 106 стран мира, сообщили в ГТС.

«Согласно изученным материалам, в Сеть утекли данные с указанием фамилии и имени, номера телефона, страны/города проживания, места работы и учебы и т.д. в количестве 3 214 990 строк данных, относящихся к пользователям из Республики Казахстан», - отметили в службе.

В ведомстве предупредили, что последствия утечек могут оказаться серьезными для владельцев личных данных.

«Существуют многочисленные риски стать жертвой злоумышленников: от разглашения любой информации, имеющей отношение к личности; шантажа; неправомерного списания средств с банковской карты; вмешательства в личную жизнь; до угроз детям, например, в случае публикации в СМИ данных о школах, где они учатся.

Как минимум, очень вероятно использование сведений, например, адреса электронной почты, какими-либо компаниями, которые начнут преследовать их обладателя рекламными объявлениями. Поэтому Служба реагирования на компьютерные инциденты призывает казахстанцев проявить бдительность при получении разного рода сообщений и звонков от разных источников», - обратились к казахстанцам в ГТС.

Напомним, что сбор и распространение персональных данных в Республике Казахстан осуществляется на основании Закона «О персональных данных и их защите», однако он не распространяется на зарубежные площадки, поэтому для сохранения своих персональных данных и минимизации рисков угроз со стороны злоумышленников Гостехслужба рекомендует использовать отечественные площадки социальных сетей и мессенджеров.

Рекомендации Службы KZ-CERT по минимизации рисков утечек персональных данных в социальных сетях:

- очень важно обезопасить свои страницы в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и других, с помощью настроек конфиденциальности, использования сложного пароля, а также многофакторной аутентификации;

- необходимо обезопасить свой основной почтовый ящик, а именно включить многофакторную аутентификацию, изменить все пароли доступа. Так как в Вашей почте хранятся «ключи» от большинства учетных записей, процедура восстановления пароля чаще всего осуществляется именно с помощью email-сообщений;

- избегать использования ненадежных паролей. Слабые комбинации практически ни от чего не защищают;

- не публиковать в социальных сетях критичные личные данные, а именно фотографии паспортных данных, банковских карт и других важных документов, которые могут быть использованы мошенниками в различных целях.

«Если Вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку в Telegram-чат: https://t.me/kzcert», - призвали казахстанцев.