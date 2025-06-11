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    12:24, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Более тысячи эконарушителей должны государству 2,7 млрд тенге в Костанайской области

    Прокурор области Берик Абилов сообщил, что с начала года в регионе выявлено 1 118 «экологически нелегальных» субъектов. Сумма наложенных штрафов за нарушения составляет около 2,7 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более тысячи эконарушителей должны государству 2,7 млрд тенге в Костанайской области
    Фото: прокуратура Костанайской области

    В Костанае под председательством прокурора Костанайской области Берика Абилова прошло заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью. В центре внимания – эффективность работы уполномоченных органов в сфере экологической безопасности и реализация Концепции «Закон и Порядок».

    В совещании приняли участие представители областного акимата, государственных органов, региональной Палаты предпринимателей, а также территориальных подразделений прокуратуры, полиции, санитарно-эпидемиологического контроля и филиалов НПП «Атамекен». Участие в заседании было организовано и в формате видеоконференции.

    Отдельное внимание было уделено реализации экологической акции «Таза Қазақстан» и мерам по ликвидации несанкционированных свалок. Также обсуждались меры по профилактике правонарушений и снижению уровня преступности в регионе.

    Координационный совет согласовал совместные действия правоохранительных и государственных органов, направленные на усиление общественной безопасности и проведение профилактических акций с участием бизнеса и неправительственных организаций.

    Ранее в Акмолинской области в госсобственность вернули землю в рекреационной зоне, стоимостью 567 млн тенге.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Экология Прокуратура
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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