Более тысячи эконарушителей должны государству 2,7 млрд тенге в Костанайской области

В Костанае под председательством прокурора Костанайской области Берика Абилова прошло заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью. В центре внимания – эффективность работы уполномоченных органов в сфере экологической безопасности и реализация Концепции «Закон и Порядок».

В совещании приняли участие представители областного акимата, государственных органов, региональной Палаты предпринимателей, а также территориальных подразделений прокуратуры, полиции, санитарно-эпидемиологического контроля и филиалов НПП «Атамекен». Участие в заседании было организовано и в формате видеоконференции.

Отдельное внимание было уделено реализации экологической акции «Таза Қазақстан» и мерам по ликвидации несанкционированных свалок. Также обсуждались меры по профилактике правонарушений и снижению уровня преступности в регионе.

Координационный совет согласовал совместные действия правоохранительных и государственных органов, направленные на усиление общественной безопасности и проведение профилактических акций с участием бизнеса и неправительственных организаций.

Ранее в Акмолинской области в госсобственность вернули землю в рекреационной зоне, стоимостью 567 млн тенге.