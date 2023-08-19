Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дефицит поливной воды на юге Казахстана в этом году поставил под угрозу посевы в шести районах Жамбылской области, Для стабильного обеспечения поливной водой региона, который сегодня на 80% по воде зависит от Кыргызстана, проводится ряд мер, в том числе использование подземных водных источников, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Жамбылская область занимает третье место в республике по количеству разведанных запасов подземных вод и является одной из наиболее обеспеченных пресными водами областей Казахстана. Регион располагает только изведанными запасами подземных вод в размере 1,715 млрд кубометров.

С 2022 по 2024 годы в рамках Дорожной карты по рациональному использованию подземных вод в Жамбылской области запланировано пробурить 646 скважин, что даст возможность в течение вегетационного периода подавать на поля 275 млн кубометров поливной воды.

В случае, если крестьянское хозяйство за счет собственных средств осуществляет бурение скважины и подведение к ней необходимой инфраструктуры по забору и подаче воды, государство субсидирует 50% потраченных средств.

«Нынешняя стоимость работ по бурению скважин экономически не выгодна крестьянским хозяйствам, - пояснил заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек. – Дело в том, что порядка 70% крестьянских хозяйств нашей области имеют небольшие площади до 50 га. Даже учитывая тот фактор, что наш отечественный Минсельхоз субсидирует эти работы в размере 50%, фермерам сложно будет покрыть все расходы. Для поддержки аграриев принято решение о субсидировании еще 30% затрат из средств местного бюджета. Министерство сельского хозяйства РК вносит соответствующие изменения в правила субсидирования, после чего будут субсидироваться уже 80% затрат крестьянских хозяйств по бурению скважин».

В жамбылских районах с дефицитом воды уже ведутся работы по бурению скважин для использования подземных вод. На сегодня пробурено и используется уже 103 скважины.

Как сообщалось, находясь в Жамбылской области с рабочей поездкой, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с местными аграриями, в ходе которой сообщил, что рассматривается возможность увеличить долю возмещения затрат аграриев на бурение скважин с 50% до 80%.

Проблема дефицита поливной воды актуальна для Жамбылской области. До 80% влаги регион получает по трансграничным водным артериям из Кыргызстана – по рекам Талас и Шу. В последнее время дефицит поливной воды во время вегетационного периода вызван нестабильностью подачи влаги, обмелением жамбылских водохранилищ, ветхостью водных каналов, потерей воды при транспортировке.

В этом году, по данным сельхозведомства, из-за нехватки поливной воды и аномальной температуры потери урожая сельскохозяйственных культур в крестьянских хозяйствах Жамбылской области ожидаются ниже на 25 - 30%, чем в 2022 году.

Площадь орошаемых земель в регионе составляет 181,8 тысячи га, при этом до 2025 года планируется ввести в оборот еще 54,9 тысячи га за счет ремонта инфраструктурных объектов и строительства 14 новых водохранилищ.