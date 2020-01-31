Более ста проектов одобрены финансовыми институтами в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя акима Туркестанской области Меиржана Мырзалиева состоялось очередное заседание регионального проектного офиса. На встрече были подведены итоги работы за прошлый год по развитию отраслей «экономики простых веществ», импортозамещению и экспорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

В ходе совещания заместитель акима области отметил, что в рамках программы развития отраслей «Экономика простых веществ», инициированной Елбасы, ведется активная работа по финансированию проектов.

«На общую сумму 60,8 млрд. тенге сформирован пул из 316 приоритетных проектов, в том числе 83 проекта на сумму 14,5 млрд. тенге находятся в работе банков второго уровня и «Аграрной кредитной корпорации». Данные финансовые институты одобрили 104 проекта на сумму 15,2 млрд. тенге. В основном, в рамках программы профинансированы проекты в направлении сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма, услуг, легкой промышленности», – сказал М.Мырзалиев.

Стоит отметить, по итогам прошлого года Туркестанская область лидирует по реализации проектов с массовым вовлечением субъектов частного предпринимательства в программу. В ходе заседания заместитель акима области наградил благодарственными письмами ряд граждан, принимавших активное участие в реализации программы.

В завершение встречи М.Мырзалиев напомнил представителям финансовых институтов о необходимости сохранить и в дальнейшем лидирующие позиции, а также повысить доступность программы для субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, перед руководителями банков второго уровня, филиалов «Аграрная кредитная корпорация», «Фонд развития предпринимательства «Даму» поставлена задача ускорить процесс рассмотрения и одобрения проектов.